"Echappées Belles - Estonie, perle de la Baltique" samedi 10 février 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 10 février 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Sophie Jovillard s'envole pour l'Estonie.

Découvrons l’Estonie, un pays entre tradition et modernité qui n’a cessé de s’adapter aux besoins de l’époque.

En 1991, l’Estonie devient le seul pays à obtenir son indépendance de l’URSS de manière pacifique, à la suite de sa fameuse révolution chantante. Dès lors, le pays appauvri, qui a vécu 7 siècles d’occupation étrangère, peut enfin s’ouvrir et redevenir lui-même. Aujourd’hui, L’Estonie est un pays innovant et créatif, un des pays les plus numériques et Hi-Tech au monde. 99 % de ses services administratifs se font en ligne, dont le vote. Il est le pays avec le plus de start-up par habitant. L’accès à internet est considéré comme un droit de l’homme, et est disponible dans tout le pays.

C’est un témoignage de sa capacité à sans cesse se réinventer et à rattraper le temps perdu. Les régions rurales, pour lesquelles la redynamisation a été plus difficile et plus longue, s’ouvrent aujourd’hui sur le tourisme pour revaloriser leurs terres. Néanmoins, cette ouverture n’a pas empêché le pays de protéger et de valoriser ses traditions et coutumes. La culture de l’île de Kihnu, les chants polyphoniques Seto, la tradition du sauna à fumée, et la construction des pirogues dans la région de Soomaa font tous partie aujourd’hui du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le peuple Estonien n’a pas non plus oublié sa profonde connexion avec la nature par ses origines paysannes et ses croyances païennes. Avec 50 % de forêts et 22% de marais et tourbières, ils savent préserver leurs ressources naturelles et ont une gestion des forêts exemplaire. En Estonie, la couverture forestière est en expansion ! Il n’est donc pas étonnant que Tallinn ait été élue capitale verte de l’Europe en 2023 ! Aujourd’hui, la nouvelle génération veut protéger tout autant sa culture que son territoire.

Comment un pays si longtemps dominé par des forces étrangères se réapproprie-t-il aujourd’hui son territoire et son identité ?

Les reportages diffusés :

Un pays qui s’ouvre au tourisme.

Un pays qui se modernise, se réinvente.

La gastronomie, en renouveau, à l’image du pays.

Le peuple Seto : la renaissance de leur identité.

La vie des iliens de Hiiumaa.

Des Estoniens proches de la nature.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Échappées belles : Naples gourmande".