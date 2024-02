"La guerre de l'info : Israël / Hamas" jeudi 15 février 2024 sur France 2 avec Tristan Waleckx

Jeudi 15 février 2024 à 23:00 sur France 2, Tristan Waleckx présentera le premier numéro de "La guerre de l'info", une déclinaison de "Complément d’enquête", qui traite les manipulations de l’information qui polluent le débat public et polarisent l’opinion.

Chaque numéro sera consacré au décryptage des stratégies d’influence qui opposent les États, aux tentatives de manipulation de l'opinion autour d’un grand fait d’actualité, ou encore aux campagnes de désinformation orchestrées par des groupes de pression ou des grandes entreprises pour faire avancer leurs intérêts dans le débat public, gagner en audience ou éliminer des concurrents.

Considérant qu’aujourd’hui, plus qu’hier, l’information est utilisée comme une arme, la direction des magazines de l’information de France Télévisions a choisi d’intituler cette collection "La guerre de l’info".

Premier numéro : "Israël / Hamas : la guerre de l’info".

Les attaques terroristes menées par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, et la réponse militaire d’Israël sur Gaza ont créé une situation sans précédent : l’information n’a jamais été aussi polarisée, particulièrement en France où vivent les plus grandes communautés juive et musulmane d’Europe. Obsession des deux camps, la conquête de l’opinion publique s’opère par les réseaux sociaux, les télévisions, ou même par des publicités ciblées sur YouTube. En maîtrisant les codes de l’émotion, chacun tente d’imposer, avec les moyens qui lui sont propres, son "narratif", et parfois sa propagande.

Pour sa nouvelle collection de décryptage "La guerre de l’info", l’émission "Complément d’Enquête" plonge au cœur des stratégies de communication à l’œuvre dans ce conflit. Pourquoi le Hamas a-t-il filmé tous les détails de l’attaque afin de les diffuser sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ces vidéos de l’horreur ont-elles été utilisées par Israël ?

Une équipe du magazine d’information de France 2 a rencontré un des responsables de l'organisation islamiste au Liban, et s’est rendue au ministère israélien des Affaires étrangères, où les images des attaques sont compilées pour être projetées devant des hommes politiques et des journalistes. Pourquoi les hôpitaux, touchés par les combats, sont-ils au centre des enjeux de propagande de l'organisation terroriste ?

Un documentaire de Zoé de Bussierre, Rola Tarsissi et Valentine Watrin, produit par France TV Presse.