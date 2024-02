"Echappées Belles - Normandie de ferme en ferme" samedi 17 février 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 17 février 2024 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmènera en Normandie.

Bienvenue dans les fermes normandes ! Ici, l’agriculture est presque omniprésente : elle couvre 69% du territoire, soit plus de 2 millions d’hectares. C’est d’ailleurs la première région française pour sa part de sols agricoles. La Normandie est une mosaïque de territoires aux paysages, couleurs et formes variés, façonnés par l’agriculture et ses 26 500 exploitations, entre plaines céréalières, pâturages et bocages.

Avec presque 2 millions de vaches, la Normandie est incontestablement une terre bovine. Dans la Manche et l’Orne, la population des vaches est même nettement supérieure à celle de ses habitants, avec respectivement 707 000 vaches pour 493 000 habitants et 423 000 vaches pour 280 000 habitants. Par ailleurs, avec 3,8 milliards de litres de lait produit chaque année, c’est le deuxième bassin laitier français après la Bretagne. Réputée pour son paysage agricole très diversifié, la Normandie est aussi une région céréalière, avec Rouen, premier port céréalier d’Europe.

La Normandie, c’est surtout des hommes et des femmes passionnées, qui cherchent à innover et à expérimenter afin de rendre l’agriculture normande encore plus juste et raisonnée et ainsi faire face aux nouveaux enjeux de taille auxquels ils sont confrontés. Que leur exploitation soit conventionnelle ou biologique, tous s’appuient sur la richesse de leur territoire et de leur patrimoine pour concevoir l’agriculture de demain.

Pour cette émission, Jérôme Pitorin va partir à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre l’agriculture normande.

Qui sont ces agriculteurs qui choisissent d’innover et d’expérimenter pour rendre l’agriculture normande encore plus juste et raisonnée ?

Les reportages diffusés :

Made in Normandy

Au lycée agricole

Rouen, premier port céréaliser français

Faune domestique et faune sauvage

La montée des eaux

Paysans boulangers.

En seconde partie de soirée, France 5 rediffusera le numéro "Echappées belles - La Normandie de village en village".