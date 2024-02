"C dans l'air" lundi 19 février 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 19 février 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 19 février 2024, Caroline Roux recevra : Astrig Atamian, historienne et spécialiste du mouvement communiste arménien en France, co-auteure de "Manouchian".

Missak Manouchian est arrivé en France en 1925. Il s'est engagé dans la lutte communiste en 1935 puis entre dans la résistance en 1941. À partir de 1943, il conduit la lutte armée dans la capitale, en tant que membre puis commissaire militaire des Francs tireurs et partisan main-d’œuvre d’ouvriers immigrés (FTP-MOI), un réseau très actif, avant d’être fusillé par les Allemands le 21 février 1944. 80 ans après son assassinat, Missak Manouchian va devenir le premier résistant étranger et communiste à entrer au Panthéon.

L’Élysée a prévu une cérémonie d'une heure trente ce mercredi ainsi qu'une veillée funéraire symbolique au Mont-Valérien la veille. Pour ne pas séparer le couple, il y entrera accompagné de Mélinée, sa femme également résistante. Missak Manouchian est l’une des figures de la résistance française à l’occupation allemande. Pour Astrig Atamian, historienne et spécialiste du mouvement communiste arménien en France, "la valeur symbolique de cet événement est majeure".

Astrig Atamian est historienne et spécialiste du mouvement communiste arménien en France. Avec Claire Moradian et Denis Peschanski elle a publié "Manouchian : Missak et Mélinée Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la Résistance française" aux éditions Textuel, dans lequel ils reconstituent l'histoire de ces deux orphelins du génocide des Arméniens devenus héros de la Résistance française.

Astrig Atamian reviendra sur la panthéonisation prévue ce mercredi de Missak et Mélinée Manouchian.

Les experts invités :

Aalain Bauer, professeur de criminologie - CNAM, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement.

Anne Nivat, reporter de guerre, spécialiste de la Russie.

Claude Guibal, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France.

Paul Gogo, journaliste, correspondant à Moscou.

Sylvain Tronchet, correspondant à Moscou pour Radio France.

Trois jours après l’annonce de la mort de l’opposant numéro 1 à Vladimir Poutine dans un ancien goulag du cercle polaire, Alexeï Navalny continue d’embarrasser les autorités russes. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage à travers l'Europe mais également dans des dizaines de villes en Russie malgré la chape de plomb du régime. Rien qu’à Saint-Pétersbourg plus de 150 personnes ont été punies par la justice russe pour avoir voulu honorer sa mémoire. Des partisans à qui la veuve de l’opposant russe s’est adressée sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée dimanche, Ioulia Navalnaïa a accusé Vladimir Poutine "d’avoir tué" son mari et a promis de poursuivre le combat. "Je continuerai le travail d'Alexeï Navalny, je continuerai à me battre avec vous pour notre pays et je vous demande de rester près de moi, de ne pas seulement partager la tristesse infinie [...] Il n'est pas honteux de faire peu, il est honteux de ne rien faire, il est honteux de se laisser intimider. Nous devons utiliser toutes les opportunités, lutter contre la guerre, la corruption, les injustices, lutter pour des élections honnêtes et la liberté d'expression" a-t-elle déclaré. Ioulia Navalnaïa a rencontré ce lundi à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne après avoir été ce week-end à la conférence sur la sécurité de Munich.

Sorte de "Davos de la sécurité", cette soixantième édition s’est concentrée une fois de plus sur la menace russe en Europe et l’aide militaire à l’Ukraine qui commence à cruellement manquer de munitions sur le champ de bataille. Le nouveau commandant en chef ukrainien Oleksandre Syrsky avait jugé ces derniers jours la situation sur le front "extrêmement complexe", admettant que l'Ukraine manque d'hommes et d'armes sur le terrain. Volodymyr Zelensky, de son côté, a assuré que Kiev faisait "tout ce qui est possible" pour sauver ses troupes à la peine sur le front oriental, où elles ont dû abandonner ce samedi la ville d’Avdiïvka, concédant ainsi à la Russie sa plus grande victoire symbolique depuis plusieurs mois. Un président ukrainien qui a effectué ces trois derniers jours une tournée cruciale au cours de laquelle il a notamment signé d'un accord bilatéral de sécurité avec l’Allemagne puis la France, alors que les combats s’enlisent et qu’aux Etats-Unis les élus du Congrès continuent toujours de se déchirer sur la poursuite de l’aide américaine à Kiev.

Alors que prévoient ces accords de sécurité signés avec l’Ukraine ? Quelle est la situation sur le front ukrainien ? Que sait-on de la mort de Alexeï Navalny ? Qu'est-ce que le "loup polaire", la colonie pénitentiaire où l'opposant russe a perdu la vie ? Qui est Ioulia Navalnaïa, la veuve d'Alexeï Navalny ? Est-elle en train de reprendre le flambeau de la résistance à Poutine ?

