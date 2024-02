"C dans l'air" mardi 20 février 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 20 février 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 20 février 2024, Caroline Roux recevra : Thomas Chagnaud, réalisateur du documentaire "Alexia, autopsie d’un féminicide".

Thomas Chagnaud est journaliste. Après avoir co-écrit un livre avec les parents d’Alexia Daval, tuée par son mari le 28 octobre 2017, il a sorti une série documentaire, "Alexia, autopsie d’un féminicide" diffusée sur Canal + qui revient sur le féminicide d’Alexia Daval en partant du point de vue de son cercle familial. Mais lundi, l'avocat de Jonathann Daval, Randall Schwerdorffer a déposé une plainte pour diffamation contre la famille d’Alexia, pour des propos tenus dans le 4ème volet de cette série, au moment où la mère d'Alexia et sa sœur accusent Jonathann Daval d’avoir empoisonné son épouse.

Selon Randall Schwerdorffer, elles y présentent "une version inédite de l’affaire en accusant de façon univoque Jonathann Daval d’avoir délibérément empoisonné son épouse pour provoquer la fausse couche qu’a subie Alexia Daval ainsi que de l’avoir empoisonnée pour la rendre folle et provoquer les malaises pour lesquels le couple avait consulté des médecins dont un neurologue". Cette thèse de l'empoisonnement volontaire, mis en avant par les parties civiles au cours du procès d'assises, avait été écartée par la Cour. Selon le médecin légiste, la dose de médicaments retrouvée dans le corps de la victime était trop faible pour être le fruit d'un empoisonnement volontaire

Thomas Chagnaud, réalisateur du documentaire "Alexia, autopsie d’un féminicide" diffusé sur Canal + reviendra sur la plainte de l'avocat de Jonathann Daval, Randall Schwerdorffer pour diffamation contre la famille d’Alexia.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV et France Inter, spécialiste des questions internationales.

Isabelle Lasserre, ancienne correspondante en Russie, correspondante diplomatique pour Le Figaro.

Marie Mendras, politologue au CNRS, spécialiste de la Russie.

Luc Lacroix, journaliste à France Télévisions, ancien correspondant à Moscou.

Le thème de l'émission :

Elle a décidé de reprendre le flambeau. Après la mort de l’opposant russe Alexeï Navalny, sa veuve, Ioulia Navalnaïa a promis lundi de poursuivre le combat contre le maître du Kremlin. "Poutine a tué mon mari, le père de mes enfants. Et avec lui, il a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre futur. Je poursuivrai l’œuvre d’Alexeï Navalny. Je continuerai pour notre pays, avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi (…) "Ce n’est pas une honte de faire peu, c’est une honte de ne rien faire, de se laisser effrayer" a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux quelques heures avant de s’adresser lundi aux ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE) à Bruxelles. "N’oubliez jamais que la Russie n’est pas Poutine et que Poutine n’est pas la Russie", a-t-elle alors lancé aux ministres européens, les exhortant à “faire davantage pour cibler” le président russe et ses alliés.

Un rôle nouveau pour cette femme charismatique, économiste de formation qui a toujours fait front avec son mari depuis qu’il est devenu une figure de l’opposition très médiatisée, dès 2007, mais a toujours préféré rester derrière lui. Jusqu’ici elle avait toujours repoussé tous les appels à se lancer en politique mais depuis la mort de celui dont Vladimir Poutine ne prononce jamais le nom, elle a décidé de faire un pas en avant pour adresser un signal d’espoir à une opposition orpheline de sa figure la plus charismatique. Et les autorités russes l’ont bien compris. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a ainsi rejeté mardi les accusations « grossières et infondées » de la veuve d’Alexeï Navalny alors que sur les réseaux sociaux elle est visée par de nombreuses infox pour la discréditer.

Alors qui est Ioulia Navalnaïa ? Peut-elle rallumer le feu d’une opposition qui peine à exister en Russie ? Quelles sont les autres figures de l'opposition russe ? Si nombre d’entre elles sont actuellement emprisonnées ou ont dû prendre le chemin de l’exil comme la journaliste Marina Ovsiannikova, connue pour avoir brandi en direct à la télévision une pancarte « No War », en Russie des femmes osent également encore défier Vladimir Poutine et notamment les femmes de mobilisés. Elles réclament depuis de longs mois le retour du front ukrainien de leurs maris, de leurs fils, de leurs frères et contrarient par leurs actions hebdomadaires les autorités russes qui ont bien en tête le mouvement des mères de soldats qui s’est avéré crucial lors de la guerre en Tchétchénie.

Des femmes qui auprès de Vladimir Poutine jouent également un rôle très important. Depuis une vingtaine d’années, le maître du Kremlin, très discret sur sa vie personnelle, entretiendrait une relation discrète avec l’ex-gymnaste rythmique Alina Kabaeva, même si tous deux le nient. Un temps résidente suisse, elle est depuis devenue députée, puis dirigeante d’un grand groupe de médias privés. Elle est aujourd’hui l’une des femmes les plus puissantes de Russie tout comme les filles de Vladimir Poutine et son ex-femme (et leur mère) Lyudmila Putina.

