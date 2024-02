"C dans l'air" mercredi 21 février 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 21 février 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 21 février 2024, Caroline Roux reçoit : Caroline Fourest, journaliste, essayiste, et directrice éditoriale du magazine Franc-Tireur.

Après l’affaire Depardieu qui a tourné à la polémique nationale, ce sont les relations sexuelles entretenues avec des mineures par de grands cinéastes français qui déchirent le cinéma depuis le témoignage et les plaintes déposées par Judith Godrèche contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon. Le réalisateur Benoît Jacquot revendique une relation consentie et parle d’histoire d’amour, elle dénonce une emprise sur une enfant de 14 ans après avoir partagé sa vie pendant 6 ans il avait alors 40 ans, en affirmant avoir été "son enfant femme". La prise de parole de Judith Godrèche a été motivée par le visionnage du documentaire "Les ruses du désir" de Gérard Miller en 2011. Dans ce documentaire, Benoît Jacquot reconnaissait le "caractère illégal" de sa relation passée avec l'adolescente et présentait sa pratique cinématographique comme un "trafic illicite de mineurs".

Depuis, la parole semble se libérer encore davantage. Ce sera au tour de Gérard Miller de faire l’objet d’une cinquantaine d’accusations à ce jour, dont des plaintes déposées pour agressions sexuelles ou viols, lors de séances d’hypnose. Il est visé aujourd’hui par une femme mineure de 17 ans à l’époque qui a déposé plainte.

Lors de la soirée des César qui se déroulera ce vendredi à l’Olympia à partir de 20.45 - et retransmise en direct et en clair sur Canal + -, Judith Godrèche montera sur scène pour prononcer un discours sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma.

Caroline Fourest reviendra sur la parole des femmes qui semble se libérer et qui provoque un tournant majeur à l’ère du mouvement #MeToo en France.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cevipof.

Frédéric Says, journaliste à la rédaction internationale à Radio France.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionaliste, maître de conférences en droit public.

Bruno Jeudy, directeur délégué et éditorialiste à La Tribune du dimanche.

Le thème de l'émission : Le RN, un parti comme un autre ?



La polémique continue sur la présence du RN ce mercredi à la cérémonie d’entrée au Panthéon du résistant communiste apatride Missak Manouchian, de sa femme Mélinée et de ses 23 compagnons de combat des FTP-MOI, malgré les réserves d’Emmanuel Macron et l’indignation du comité de soutien à cette panthéonisation. Dans une interview à L’Humanité mise en ligne dimanche, Emmanuel Macron a fait part de sa désapprobation quant à la venue de la cheffe du Rassemblement national. "Les forces d’extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes, compte tenu de la nature du combat de Manouchian", a déclaré le président de la République, invoquant "l’esprit de décence". Le chef de l’Etat a assuré par ailleurs n'avoir "jamais considéré que le RN ou Reconquête s’inscrivaient dans l’arc républicain". Des propos jugés "outrageants" par Marine Le Pen et constituant "une lourde faute politique et, plus grave, une faute morale impardonnable", selon le message publié par le parti sur ses réseaux sociaux.

Un comble pour de nombreux élus à gauche qui se sont élevés également contre la présence de Marine Le Pen à cette cérémonie. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a ainsi renvoyé la députée RN à "ses ascendants" qui "dans l'Histoire [...] ont contribué à ce qu'ils soient fusillés". Georges Duffau-Epstein, fils d’un des résistants du groupe des FTP-MOI fusillés avec Missak Manouchian en 1944, s’est lui aussi opposé à la participation de Marine Le Pen compte tenu des positions qu’elle défend vis-à-vis de l’immigration". Il a également affirmé que "ceux qui ont créé le RN étaient du côté de ceux qui ont fusillé mon père".

Le président du comité pour l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, Jean-Pierre Sakoun, a pour sa part acté la présence de Marine Le Pen par respect des "institutions", ajoutant : "Il y a une seule question à poser à Madame Le Pen : 'êtes-vous en quoi que ce soit les héritiers d'un parti fondé par des nazis et des collaborationnistes ?' La réponse ne peut pas être 'peut-être'. C'est oui ou non."

Alors le RN a-t-il sa place au Panthéon pour l’hommage aux résistants FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée) ? Absente de l’hommage national à Robert Badinter, la cheffe du parti d’extrême droite a cette fois fait fi des protestations des descendants du résistant d'origine arménienne et ceux de ses compagnons pour être présente au Panthéon. Pourquoi est-ce si important pour Marine Le Pen d’y participer ? Est-ce l’ultime étape dans la normalisation du parti d’extrême ? Qu’est-ce qu'un parti républicain ? Et que signifie l’"arc républicain" ?



A quatre mois des élections européennes, le RN, donné en tête des intentions de vote dans les sondages, bat la campagne et mise sur le thème de l’immigration pour mobiliser son électorat. Pour cela, il entend s’appuyer sur l’ancien directeur de Frontex, l’agence européenne de protection des frontières qui a intégré sa liste. Ce dernier qui assume une ligne dure anti-migrants avait été poussé à la démission de l’agence en raison, notamment, d’abus de pouvoir. Parallèlement, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont déjeuné ce mardi à Paris avec la coprésidente de l'AfD. Fin janvier lors de ses vœux à la presse parlementaire, la cheffe de file des députés RN à l'Assemblée nationale avait pourtant pour la première fois, pris publiquement ses distances avec le parti d'extrême droite allemand, après les révélations autour d'un projet secret de remigration, des étrangers et de citoyens d’origine étrangère, n'excluant pas un divorce. Les deux formations sont membres du groupe parlementaire Identité et démocratie au Parlement européen.

