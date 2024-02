"Echappées Belles - La Polynésie de Tiga" samedi 24 février 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 24 février 2024 à 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Tiga vous emmène découvrir la Polynésie.

Aujourd’hui, la Polynésie est mondialement réputée pour ses plages, ses lagons, ses eaux turquoises et ses produits typiques telles que les colliers de fleurs ou le monoï qui ravissent les quelques 130 000 touristes qui viennent ici tous les ans pour vivre l’exceptionnel. Mais il faut souligner d’autres atouts : sa nature exubérante, florissante, ses forêts et ses montagnes. L’origine de ce peuple et de ses traditions ancestrales restent un mystère pour beaucoup. Heureusement, depuis quelques années, beaucoup de polynésiens ont à cœur de faire revivre les traditions et les enseignements des anciens.

A travers leurs regards, ce sont plusieurs pans de cette culture fourmillante qui s’offre à nous. En remontant un passé qui s’accorde très bien avec le présent mais surtout avec le futur, les autochtones ont une formidable envie de redécouvrir eux-mêmes les principes qui régissaient les vies de leurs ancêtres mais aussi de les partager avec le monde entier. C’est ainsi que les nouvelles générations pourront perpétuer les bienfaits de la culture polynésienne pour ne pas la laisser tomber dans l’oubli. Un certain art de vivre, la recherche du bien-être, d’une certaine harmonie, avec la nature et avec soi-même, à travers la spiritualité qui est ici très présente.

Quelles sont ces traditions ancestrales qui font un retour en force depuis quelques temps en Polynésie ? Comment se mêlent-elles à la société contemporaine pour mieux s’intégrer et se développer ? Grâce à des rencontres à la fois chaleureuses et enrichissantes, Tiga, qui réside en Polynésie depuis quelques années, veut nous faire découvrir cet autre visage de la Polynésie, tout en partageant avec nous sa vision du paradis.

Les reportages diffusés :

Vers un autre tourisme

Hura Tapairu : le concours de danse

La médecine traditionnelle

L'école du bout du monde

Dîtes le avec des fleurs.

En seconde partie de soirée, France 5 rediffusera le numéro "Echappées Belles - Brésil, les trésors du Nordeste".