"C dans l'air" jeudi 22 février 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce jeudi 22 février 2024, Caroline Roux reçoit Olivia Grégoire, ministre chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation.

Dès le début de la crise agricole, les agriculteurs ont multiplié les actions dans les supermarchés pour dénoncer l’étiquetage ambigü des produits de grande consommation. Le sujet du gouvernement est de faire en sorte que l’on identifie et que l’on protège les produits français.

À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, Gabriel Attal a fait une conférence de presse ce mercredi, où il a fait un point d'étape sur les "62 engagements" pris par le gouvernement il y a trois semaines. Le Premier ministre a affirmé vouloir placer l'agriculture "au rang des intérêts fondamentaux" de la France au même titre que sa sécurité ou sa défense, réaffirmant que "l'objectif de souveraineté agricole et alimentaire" serait inscrit "noir sur blanc" dans le futur projet de loi d'orientation agricole, attendu d'ici l'été.

Gabriel Attal a aussi annoncé qu’un nouveau projet de loi Egalim sera présenté d’ici à l’été au Parlement, alors qu’une mission parlementaire a été confiée aux députés Alexis Izard (Renaissance) et Anne-Laure Babault (MoDem). L’objectif est de “renforcer le poids des agriculteurs dans les négociations Egalim et ‘rééquilibrer les choses’”. Sur ce point, il a évoqué trois enjeux : la construction du prix, la place des indicateurs de coût de production et les centrales d’achat européennes.

En début de mois, Gabriel Attal s'est engagé à "promouvoir massivement l'étiquetage de l'origine des produits, notamment au niveau européen". Selon lui, c'est "un enjeu de transparence pour nos consommateurs et un enjeu de justice et de vérité pour nos agriculteurs". À ce jour, 1.000 établissements ont été contrôlés, 372 sont en non-conformité sur l’origine française des produits

Olivia Grégoire reviendra sur les annonces faites hier par Gabriel Attal pour tenter de répondre aux revendications des agriculteurs avant le début du Salon de l'agriculture.

Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Daphné Benoit, cheffe du pôle international et correspondante Défense à l'AFP.

Guillaume Ancel, ancien officier de l’armée française et écrivain.

Antoine Vitkine, journaliste, réalisateur du documentaire La vengeance de Poutine.

Le thème de l'émission : Guerre en Ukraine : la Russie cible la France



Deux ans après le début de l’invasion russe en Ukraine, le conflit se poursuit sur le terrain et se double d’une guerre informationnelle mais aussi d'ingérence numérique à grande échelle qui s'attaque dorénavant très directement aux soutiens étrangers de Kiev. Et en premier chef à la France qui a décidé de sonner l’alerte.

Le chef de l’État a ainsi dénoncé vendredi dernier un "changement de posture" de la Russie qui "exige un sursaut collectif", évoquant les cyberattaques contre des pays occidentaux et les craintes d'un déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Depuis, le ministre des Armées a appelé au renforcement des mesures de sécurité face aux menaces de "sabotage et de cyberattaque" russes qui visent son ministère "au premier chef". Il a notamment dénoncé ce jeudi de récentes "tentatives de prises de contrôle" russes sur des patrouilles aériennes et maritimes françaises, citant un incident il y a "un mois" en mer Noire. "La signature d'un accord de sécurité entre la France et l'Ukraine" la semaine dernière "risque de conduire la Russie à durcir ces opérations pour accroître son influence, décrédibiliser notre action et affaiblir notre cohésion nationale", a expliqué Sébastien Lecornu.

"Doppelgänger", articles détournés et fake news... Les autorités françaises ont aussi révélé ces dernières semaines l’existence d’un vaste réseau de propagande russe baptisé "Portal Kombat" visant à manipuler les opinions publiques occidentales. Au moins 193 sites Web ont été répertoriés par l'organisme de lutte contre les ingérences numériques étrangères. Ils opèrent dans plusieurs langues à destination d'une multitude d'Etats européens ainsi que des Etats-Unis, avec à chaque fois des contenus spécifiques au pays visé. Pour la France, par exemple, une place importante a été accordée ces dernières semaines à une information du Kremlin sur la prétendue présence de « mercenaires français » en Ukraine. Un "mensonge", pointe-t-on au sein du gouvernement, diffusé peu après l'annonce d'un soutien renforcé à Kiev par Emmanuel Macron.

Le président de la République qui a dernièrement également été victime d’une campagne de désinformation avec France 24. L’intox, montée de toutes pièces grâce à l’intelligence artificielle, assure la chaîne et l’Elysée a récemment annoncé que Emmanuel Macron aurait pu être la cible d’une tentative d’assassinat lors d’une visite prévue en Ukraine. Une fausse information qui continue, malgré tout, à être relayée sur le web, notamment sur des sites de propagande pro-russe. Les "deepfake", ciblant des personnalités politiques et utilisant des médias reconnus, sont de plus en plus fréquents sur Internet…

Autant de manœuvres destinées à déstabiliser et manipuler l’opinion publique et les infrastructures du pays alors qu’en Ukraine le conflit s’enlise et que la nouvelle aide américaine se fait toujours attendre. Au Congrès américain, les négociateurs républicains et démocrates ne sont toujours pas parvenus à un accord sur fond de campagne électorale. Et ce, malgré les pressions répétées du président Joe Biden et les appels de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Alors quelles sont les armes de la Russie pour mener sa guerre informationnelle ? Quel est le public cible de ces opérations ? Que se passerait-il si les Etats-Unis abandonnaient l'Ukraine ? Et quelle est la situation sur le terrain deux ans après le début de la guerre ?

