"Faites entrer l'accusé - La grotte sanglante de Sète" à revoir dimanche 25 février 2024 RMC Story

Dimanche 25 février 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Faites entrer l'accusé” qui revient sur l'affaire Patrick Isoird.

Le 14 juin 2014, à Sète, dans la grotte du Vignerai, la police a fini par retrouver le corps de Patrick Isoird.

L'homme de 49 ans, chauffeur-livreur à l'hôpital, a été attiré dans la grotte, où il a reçu deux tirs mortels de carabine, avant d'être aspergé d'essence et brûlé.

Le 18 janvier 2021, Rémy Chesne et Audrey Louvet comparaissent devant la Cour d'Assise de l'Hérault pour un crime commis 6 ans et demi plus tôt.

Des journalistes, témoins et acteurs de cette tragique affaire en retracent les grandes lignes.

(Re)découvrez cet épisode de “Faites entrer l'accusé”, dimanche 25 février 2024 à 21:10 sur RMC Story.