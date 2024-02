Pour le magazine "Téléfoot", diffusé dimanche 25 février 2024 à 11:00 sur TF1, Adil Rami est parti à la rencontre d'Hugo Lloris à Los Angeles pour un entretien intimiste.

L'ancien capitaine et gardien de but des Bleus raconte sa nouvelle vie en Californie et sa joie de retrouver les terrains ce samedi en MLS, sous les couleurs du Los Angeles FC.

Au micro de son ancien coéquipier, le champion du monde 2018 revient aussi sur sa riche carrière en Bleus ainsi que sur son avenir.

Confidences, rires, anecdotes dans le "Grand Format" du magazine "Téléfoot", dimanche 25 février 2024 à 11:00 sur TF1.