"Enquête Exclusive - Pétrole, forêts décimées, ours affamés : l'autre visage du Canada" dimanche 25 février 2024 sur M6

« Pétrole, forêts décimées, ours affamés : l'autre visage du Canada ».

Une nature grandiose, des ours polaires, des forêts millénaires et plus de 500 000 lacs : le Canada symbolise la nature dans ce qu’elle a de plus beau et éternel. Le pays, pourtant, pourrait bien devenir l’enfer sur terre. Derrière les discours écologistes et les promesses du Premier ministre Justin Trudeau se cache une politique d’exploitation maximum des ressources naturelles.

Pétrole, sable bitumineux, bois : l’économie prend le pas sur l’écologie et les conséquences environnementales sont désastreuses. Ce pays du froid, normalement enneigé une bonne partie de l’année, se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète et cela bouleverse le quotidien des Canadiens.

Sur les côtes, si certains pêcheurs profitent du réchauffement climatique pour pêcher et commercialiser des morceaux d’icebergs, des villages entiers sont menacés par la montée des eaux. Leurs habitants, les Inuits, sont forcés de déménager et de trouver de nouvelles terres.

À Churchill, les ours polaires affamés se promènent désormais dans les rues de la ville, à tel point qu’ils empêchent régulièrement les habitants de s’aventurer à l’extérieur. Un traitement de choc a été imaginé pour les dissuader de revenir : ils sont capturés, puis affamés et déportés à des centaines de kilomètres. Avec quelle efficacité ?

En 2023, le pays a connu les pires incendies de son histoire. 18 millions d’hectares de forêts ont été ravagés, l’équivalent d’un tiers de la France. Des milliers de Canadiens ont tout perdu et tentent de se reconstruire.

Pourtant, ces catastrophes en série ne semblent pas remettre en cause la doctrine économique du pays. Le Premier ministre a relancé de nombreux projets pétroliers, dont un pipeline gigantesque qui va permettre de tripler la production d’énergies fossiles du pays.

En Alberta, un des états les plus riches du Canada, l’exploitation d’un précieux gisement de pétrole bat son plein pour le plus grand bonheur des habitants et salariés des compagnies pétrolières de la région. Il s’agit de sable bitumineux, un pétrole très particulier. Pour le traiter, il faut utiliser des quantités astronomiques d’eau. Mais qu’importe !

Le Canada, qui a longtemps surfé sur l’image d’un élève modèle et d’ami de la nature, est-il au fond un hypocrite climatique ?