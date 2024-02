"Bel & Bien" samedi 24 février 2024 : les invités reçus par Agathe Lecaron & Ali Rebeihi sur France 2

Samedi 24 février 2024 à 09:30, Agathe Lecaron et Ali Rebeihi vous proposeront sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Bel & Bien”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Bel & Bien" est un concentré d’art de vivre, une boussole pour la quête du bien-être et du bien vivre ensemble. Un guide pratique et divertissant qui donne tous les outils nécessaires pour aborder en douceur les grandes et les petites questions du quotidien.

Un mode d’emploi pour aider et donner envie à prendre soin de son corps et de son esprit grâce à une palettes pluridisciplinaires d'intervenants de la Psy cognitive et positive en passant par la culture, le sport, l'alimentation, la beauté, la musique, la médecine, la nature...

Voici le thème et les invités du samedi 24 février 2024.

50 ans : le début d'une seconde jeunesse

Avec : Charlotte Montpezat, Adeline Blondieau, François Sarkozy, Sylvie Chokron et Gérald Kierzek.

Avec également le témoignage d'Anne Roumanoff.