"50' Inside" samedi 24 février 2024 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 24 février 2024 à partir de 18:00, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une > Harry : et s'il revenait ?



C'est la question qui agite le Royaume-Uni. Depuis une semaine, le fils cadet du roi enchaîne les messages contradictoires, est-ce le début d'un apaisement ? Décryptage.



En coulisses > Le Fouquet’s se transforme pour les Cesar.

Quand les Cesar réveillent le Fouquet's. Comment l'institution des Champs-Élysées s'est-telle préparée à accueillir les stars pour le dîner d'après cérémonie ?

Le portrait > Enrico Macias.

Isabelle Ithurburu l'a rencontré chez lui, à l’occasion de la sortie d’un coffret CD : « De musique en musique » qui célèbre les plus de 60 ans de carrière du chanteur. Illustré par Joann Sfar, ce coffret retrace le parcours du chanteur : L’amour, la famille, entre l’orient et l’occident, et la fête.

La Story > "Bienvenue chez les ch’tis", pourquoi les Français l'aiment tant ?

Alors que Dany Boon revient avec un nouveau film, retour sur l'histoire de "Bienvenue chez les ch'tis" le plus grand succès du cinéma Français que personne n'avait vu venir..

19:00 “50' Inside” Le Mag

Le document > Ces Français à la conquête du rêve américain.



Direction Aspen, la station de ski la plus chic des États-Unis, repère de stars et de grandes fortunes. Qui sont ces Français qui sont partis à la conquête de ce paradis blanc, à quoi ressemble leur vie ?