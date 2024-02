"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Megane RS R26-R sur RMC Découverte lundi 26 février 2024

Lundi 26 février 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 8ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la restauration d'une Megane RS R26-R.

Dans cette 8ème saison captivante, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques !

Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion.

Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix afin de réaliser des bénéfices exceptionnels !

Épisode 16 Megane RS R26-R

De toutes les versions de la Renault Megane, la RS R26-R est de loin la plus exclusive et la plus radicale. Produite à seulement 450 exemplaires, ses performances font d´elle une vraie voiture de course homologuée pour la route.

Gerry et Aurélien se sont lancés comme défi de surpasser des sportives de renom type Porsche et Ferrari, en travaillant sur des organes bien spécifiques de l´exemplaire qu´ils ont acquis. Au programme, amélioration du système de refroidissement, cartographie moteur, augmentation des capacités de freinage, installation de combinés filetés pour une meilleure tenue de route, pose d´un arceau de sécurité pour protéger le pilote.

Les ambitions sont grandes, mais attention aux dépenses ! Car la marge potentielle à la revente est restreinte... et ils ont déjà investi presque 40.000 euros dans l´achat du véhicule !