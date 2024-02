"C dans l'air" samedi 24 février 2024 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Ce samedi 24 février 2024 à partir de 17:45 sur France 5, Maya Lauqué présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Maya Lauqué décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Télévisions.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionaliste, maître de conférences en droit public.

Jean Garrigues, historien, président du Comité d’histoire parlementaire et politique.

Frédéric Dabi, politologue, directeur général Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :



Le Salon de l’agriculture s’est ouvert ce samedi dans une ambiance agitée et inédite. Pour la première fois, un président de la République a eu bien du mal à déambuler comme prévu dans les allées où des CRS ont été déployés en nombre. Dès ce matin, des agriculteurs en colère ont envahi l’un des pavillons et des heurts se sont produits avec les forces de l'ordre alors que le chef de l’Etat faisait son entrée sous les hués et les sifflets.

Après une réunion à huis clos avec certains ministres et dirigeants des syndicats agricoles, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures qui restent à préciser. Il a notamment évoqué la création d’un "prix plancher" pour mieux rémunérer les agriculteurs, un recensement des exploitations nécessitant des aides de trésorerie d’urgence, et l’inscription dans la loi que l’agriculture et l’alimentation était "un intérêt général majeur de la nation française". Il a, ensuite, appelé au calme et a finalement improvisé un débat de deux heures avec des agriculteurs.

Mais les mots n’ont pas calmé la colère et Emmanuel Macron a ouvert officiellement le Salon à la mi-journée avec plusieurs heures de retard, avant de poursuivre dans les allées, sous la protection de nombreux CRS, des échanges avec des agriculteurs, dans une ambiance extrêmement électrique.

Cela fait plusieurs semaines que les agriculteurs multiplient les actions pour se faire entendre, notamment sur la question de leur rémunération. Des agriculteurs, dont le mouvement est largement soutenu par les Français, qui intéressent l’ensemble des partis politiques à quelques mois des élections européennes. Ainsi les LR viennent de propulser Céline Imart, céréalière dans le Tarn, numéro 2 de leur liste conduite par François-Xavier Bellamy. D’autres figures de la contestation - comme Jérôme Bayle qui avait accueilli Gabriel Attal fin janvier en Haute-Garonne, ont confié avoir été approchés par des partis politiques qui aimeraient pouvoir aligner des profils agricoles pour la bataille du Parlement européen en juin prochain. Ou rendre plus visibles ceux qu’ils ont déjà.

Alors que retenir de cette journée d’ouverture du Salon de l’agriculture ? Plan de trésorerie, prix plancher… Que signifient les mesures annoncées par l’exécutif pour le monde agricole ? Comment sortir de la crise ? Et comment se passent les discussions en coulisse ?

