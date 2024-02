"C médiatique" dimanche 25 février 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 25 février 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 25 février 2024 :

François Molins et les médias



Invité : François Molins, magistrat à la retraite, ancien procureur de Paris et procureur général près la Cour de Cassation.



Un président peut-il se passer de la presse ?

Invités : Gaspard Gantzer et Franck Louvrier.

Cuisine : la recette d’un succès médiatique

Invités : Laurent Mariotte et Justine Piluso.