"France Grand Format" : enquête sur la crise immobilière le 19 mars 2024 sur France 2

Mardi 19 mars 2024 à 21:10, Marie Drucker présentera sur France 2 le deuxième numéro du magazine "France Grand Format" qui proposera une enquête sur la crise immobilière.

Jamais la France n’avait connu pareille crise du logement.

Le marché, si florissant depuis le covid, s’est complètement retourné : pénurie d’offres à la location, taux d’intérêts multipliés par 4 en deux ans freinant l’achat, effondrement de la construction…

Aujourd’hui, 4 millions de Français habitent dans un logement inconfortable ou indigne. Et 12 millions de plus se trouvent en grande fragilité, prêts à basculer.

De manière globale, plus d’un Français sur 5 est impacté dans son quotidien par la crise.

Dans ce nouveau monde, les ménages doivent revoir leurs ambitions à la baisse, et faire avec les nouveaux codes du marché. Dans l’incapacité d’acheter, certains restent locataires, et le turn over des appartements s’effondre. A cela s’ajoute le phénomène des locations saisonnières (Airbnb, LeBonCoin etc.), en hausse de 18 % en 1 an, qui retire des centaines de milliers de logements du marché.

L’un des points noirs de la location, c’est le logement social : aujourd’hui, 2,4 millions de ménages sont en liste d’attente (+7 % en un an), c’est un record historique.

Depuis des années, nous construisons insuffisamment de logements en France. Le nombre de chantiers est historiquement faible, que ce soit dans le privé ou dans le logement social.

Comment et pourquoi une telle crise s’est-elle installée dans notre pays ? Quelles solutions ?

Les équipes du magazine "France Grand Format" ont suivi pendant plusieurs mois des Français qui tentent de se frayer un chemin dans cette jungle, pour parvenir malgré tout, à s’en sortir.

Le documentaire sera suivi d'un débat animé par Marie Drucker.