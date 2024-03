"C l’hebdo" samedi 2 mars 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 2 mars 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 2 mars 2024 :

18:55 C L'hebdo

Emmanuel Macron va-t-en guerre ?



Michel Goya, militaire et historien

David Doukhan, rédacteur en chef du service politique du Parisien / Aujourd’hui en France.

#MetooGarçons : les acteurs prennent la parole



Valentin Senez, ancien acteur.

Emmanuelle Anizon, grand reporter à L'Obs.

Metoo : à chaque jour une affaire



Stéphane Gaillard, directeur de casting.

Édouard Durand, magistrat spécialiste de la protection de l'enfance.

Anna Mouglalis, actrice.

20:55 C L'hebdo, la suite

François Berléand, pour le spectacle « Poiret Serrault » au Théâtre Montparnasse.

Philippe Besson, écrivain.

Lucie Brunet, comédienne.

Nicolas Le Bricquir, metteur en scène, pour la pièce « Denali » au Théâtre Marigny.