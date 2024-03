"HugoDécrypte : L'interview face cachée" de Zendaya et Timothée Chalamet sur France 2 samedi 2 mars 2024

Samedi 2 mars 2024 à 20:30 sur France 2, Hugo Travers recevra Zendaya et Timothée Chalamet pour une nouvelle interview face cachée.

Dans "L'interview face cachée", Hugo Travers réinvente l’interview avec un invité de premier plan pour le découvrir sous un nouveau jour.

Pour ce nouveau numéro, Hugo Travers reçoit les acteurs Zendaya et Timothée Chalamet à l'affiche de Dune 2.

Zendaya est révélée, en 2010 à la télévision, par la série de Disney Channel Shake It Up, puis au cinéma en 2017 dans le film Spider-Man : Homecoming. Son rôle de "Rue" dans la série Euphoria a également marqué de façon majeure son parcours y compris aux yeux du grand public.

Timothée Chalamet est franco-américain. Il est révélé au grand public grâce à son rôle d'Elio Perlman dans le film romantique Call Me by Your Name en 2018. Pour ce rôle, il obtient une nomination au Golden Globe ainsi qu'à l'Oscar du meilleur acteur.

La mécanique de L'interview face cachée est inspirée de celle des jeux, et affiche un ton à la fois ludique et profond. Le format d’HugoDécrypte est rythmé par des happenings qui visent à surprendre l’invité et à obtenir des réponses qui sortent des sentiers battus.