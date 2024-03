"Appel à Témoins" sur M6 lundi 4 mars 2024 : voici les 4 affaires qui seront traitées dans l'émission avec Julien Courbet

Lundi 4 mars 2024 à 21:10 sur M6, Julien Courbet et Florence de Soultrait présenteront le 7ème numéro de l'émission "Appel à Témoins". Voici les 4 nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

4 nouvelles affaires non élucidées :

Mort mystérieuse – Meurtre maquillé en accident // Corneilla-la-Rivière (Pyrénées orientales)

Vendredi 24 janvier 2014. Adrien Saurine, lycéen de 16 ans, disparaît d’une soirée entre amis. Son corps est retrouvé deux jours plus tard, étendu dans un court d’eau face contre terre. Immédiatement, les enquêteurs pensent à un accident. Mais selon la famille d’Adrien, cela est impossible. Il aurait fallu qu’il traverse un champ de vigne très dense. Or, le jeune homme était seul, alcoolisé, dans la nuit noire, et ses vêtements ont été retrouvés sans aucun accroc. le téléphone portable de l’adolescent qui n’a pas été analysé, la bande de “skinheads” présente à la soirée, la fille qui poste sur Facebook : “je sais qui l’a tué”, les bleus autour du cou d’Adrien qui laissent penser à l’intervention d’un tiers, les témoignages des personnes présentent à la soirée qui se contredisent… Classé au bout de quelques mois, le dossier est rouvert 4 ans après grâce au témoignage d’un homme qui prétend avoir vu 3 individus brutaliser Adrien et le déposer dans le court d’eau. Face aux enquêteurs, l’homme se rétracte et l’affaire est de nouveau classée.

APPEL À TÉMOIN > Des personnes qui étaient à la soirée et qui auraient vu, entendu, appris quelque chose.

Mort non résolue // La Chapelle Saint-Luc (Champagne)

Le 25 juin 2019 aux alentours de 12h30 Julie Brocard, 38 ans a été retrouvée morte dans sa maison louée à La Chapelle Saint-Luc. C’est sa fille ainée, Inès, alors âgée d’à peine 17 ans qui fait cette macabre découverte. La scène de crime laisse très vite penser aux enquêteurs à un homicide. La maison est totalement saccagée, le corps de Julie est recouvert d’ecchymoses. Plusieurs de ses dents sont arrachées et au sol. Pourtant, un an après le décès de Julie, l’enquête conclut à une crise de démence. Julie se serait infligée ces sévices ellemême. La famille est sous le choc et ne souhaite pas en rester là ! En 2021, une nouvelle expertise vient conforter la piste criminelle évoquant “l’intervention d’un tiers”.

APPEL À TÉMOIN > Des témoignages du voisinage qui aurait aussi entendu une altercation cette nuit là. Des personnes qui auraient reçu des aveux ou confidences. Des membres de son entourage qui aujourd’hui auraient des remords.

Disparition inquiétante // Échirolles (Isère)

Disparu sans explication le 26 août 2019 à Echirolles, à l’âge de 20 ans, Micha était visiblement harcelé. Preuve en est une vidéo que Appel à témoins s’est procurée, sur laquelle on voit le jeune homme se faire violemment agresser. En juillet 2019, environ un mois avant de disparaître, Micha rentre chez ses parents. Il a une grosse blessure à la main (un trou dans la paume). Micha explique être tombé sur un piquet de chantier en fer. Ses parents l’accompagnent à l’hôpital. Mais le médecin dit que cette version ne coïncide pas avec la blessure. On lui aurait forcément planté un objet tranchant dans la main. Quelqu’un qui voulait donc lui faire du mal… mais qui ?

APPEL À TÉMOIN > Des téléspectateurs qui pourraient avoir des informations sans le savoir puisque l’affaire n’a pas été médiatisée. Nous cherchons également d’anciennes fréquentations de Micha, notamment une petite bande qu’il avait fréquenté lorsqu’il vivait en Haute-Savoie.

Délit de fuite - Cycliste fauché par un camion benne // Bouches-du-Rhône

Le 2 août 2022 à 07h20 Olivier Peyron, 67 ans, est fauché par un camion benne alors qu’il roule à vélo sur la départementale D6 à la sortie du petit village. Deux témoins en voiture sont présents sur les lieux. Ces personnes décrivent précisément le modèle du véhicule qui a pris la fuite : un camion qui ressemble à un Renault Maxity pouvant servir à des travaux de manutention. Selon eux il y avait trois hommes à bord. L’affaire est toujours ouverte, mais encore aujourd’hui aucun juge d’instruction n’a été nommé sur ce dossier.

APPEL À TÉMOIN > Des témoins présents sur la D6 et aux alentours qui auraient vu ledit camion benne. Quelqu’un à qui l’on aurait fait des confidences.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.