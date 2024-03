Lundi 4 mars 2024 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir sur TFX un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Urgences vitales et secours en hélico pour les pompiers des bouches-du-rhône ».

Avec 400 sorties par jour et plus de 140 000 interventions par an, les pompiers des Bouches-du-Rhône connaissent un rythme de travail soutenu.

En cas d'urgence vitale, l'hélicoptère basé à Marignane intervient, piloté par Magali, une des deux seules femmes pilotes de la sécurité civile.

Sa maîtrise et son expérience font des miracles.