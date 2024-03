"Enquêtes criminelles - Ange ou démon : les deux visages de Marie-Thérèse Garcia" sur W9 mercredi 6 mars 2024

Mercredi 6 mars 2024 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Ange ou démon : les deux visages de Marie-Thérèse Garcia ».

11 janvier 2023. Patrick Hoorelbeke est rongé par l’angoisse. Voilà un mois et demi que sa fille Leslie n’a plus donné signe de vie après une soirée avec son petit ami Kévin. La disparition de Leslie et Kevin fait la une de la presse nationale et, pour les besoins de l’enquête, les gendarmes mettent sur écoute de nombreux proches des deux jeunes gens.

Patrick reçoit régulièrement des appels de sa famille pour le soutenir dans cette douloureuse épreuve. Mais ce jour-là, une conversation téléphonique avec sa tante, Marie-Thérèse Garcia, va prendre un tour inattendu. Car sous le coup de l’émotion, elle se laisse aller à une troublante menace à l’encontre de ceux qui s’en seraient pris au jeune couple : « Il vaut mieux (que les gendarmes) les chopent avant qu’on sache qui c’est… Parce que moi je vais leur emmener mais en morceaux, dans une valise. »

On pourrait penser que les mots de Marie-Thérèse Garcia ont dépassé sa pensée. Sauf que lorsque les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont connaissance de l’enregistrement, leur sang ne fait qu’un tour. Ils sont persuadés que, sans le vouloir, elle aurait avoué son implication dans une affaire de meurtre non résolu depuis près de 30 ans. En effet, Marie-Thérèse Garcia est suspectée dans l’enquête de la mort de Corinne Di Dio, une mère de famille de 37 ans, dont le corps démembré a justement été retrouvé dans une valise flottant sur la Seine en 1995 !

Mais comment imaginer que cette grand-mère, qui coule des jours tranquilles dans un modeste pavillon des Yvelines, ait pu s’en prendre par le passé à Corinne Di Dio ? En fait, les deux femmes se connaissaient bien : à l’époque elles partageaient la vie de deux frères et elles auraient eu un différend amoureux…

Alors, la déclaration tonitruante de Marie-Thérèse Garcia serait-elle vraiment un aveu de culpabilité ? Depuis son placement en détention provisoire, sa famille se déchire. D’un côté, Nancy, la fille cadette est persuadée de la culpabilité de sa mère. Face à elle, Kathy, l’ainée, défend bec et ongles l’honneur de sa mère.

À la suite de ce document, retour sur l’affaire qui a relancé l’enquête sur le meurtre de Corinne Di Dio : la mort de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et son petit ami Kevin Trompat, 21 ans.

Mystérieusement disparus fin novembre 2022 après avoir dîné chez un ami près de Niort (Deux-Sèvres), les amoureux ont été retrouvés sans vie début mars 2023, à une cinquantaine de kilomètres de là, dans une zone aux confins de la Vendée et de la Charente-Maritime.

Pour "Enquêtes criminelles", les proches de la jeune femme, parents et amies, reviennent sur les éléments troublants qui, dès le départ, ont dirigé les soupçons vers l’entourage amical des deux victimes. Notamment un certain Tom Trouillet, 22 ans. Le jeune homme, dont les sentiments à l’égard de Leslie n’étaient pas réciproques, logeait les amoureux à l’époque du drame. Le soir même de la disparition, il tenait absolument à savoir à quelle heure le couple rentrerait de soirée. D’étranges SMS qui ne seraient pas seulement le fruit d’une simple curiosité…