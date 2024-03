"Echappées Belles - L'énergie de la Côte d'Ivoire" samedi 9 mars 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 9 mars 2024 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmènera en Côte d'Ivoire.

Bienvenue en Côte d’Ivoire, l’Afrique des possibles ! Véritable patchwork culturel, sa population de 28 millions d’habitants est composée de près de 60 ethnies qui vivent pacifiquement. Entre lagunes, océan, brousse et forêts, la Côte d’Ivoire est une terre de rencontre et d’aventure, mais aussi un pays chaleureux où on aime rire, manger, danser, partager… !

Un vent de renouveau et de dynamisme souffle sur le pays. Les Ivoiriens, d’origine ou d’adoption, participent à ce nouveau rayonnement. Ils semblent prendre conscience de la richesse de leur territoire et mettent en place différents projets et initiatives, environnementales, économiques, culturels et touristiques, pour le valoriser et le développer davantage.

De sa capitale Yamoussoukro à la très moderne métropole d’Abidjan, en passant par la brousse et ses villages authentiques ou encore ses décors de carte postale du littoral, le pays a beaucoup à offrir ! Sophie Jovillard va partir à la rencontre de celles et ceux qui font (re)vivre ce pays.

Comment les Ivoiriens s’appuient sur la richesse de leur territoire (patrimoine, paysage, façade maritime, faune et flore) pour le valoriser et le développer ?

Les reportages diffusés :

Des atouts touristiques.

Le phénomène « repats ».

Un parc national dans la capitale.

Fête des générations.

Le pays de l’or brun.

Le pagne dans tous ses états.

En seconde partie de soirée, France 5 rediffusera le numéro "Echappées belles - Grèce : le miracle crétois".