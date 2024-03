"Faites entrer l'accusé - Gomis : 2 frères jumeaux, 1 seul coupable" dimanche 10 mars 2024 sur RMC Story

Dimanche 10 mars 2024 à 21:10, RMC Story diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" : « Gomis : 2 frères jumeaux, 1 seul coupable »

C’est une série de viols, de tentatives de viols et d’agressions sexuelles qui mobilise la PJ de Marseille, entre septembre 2012 et février 2013. Après les témoignages des victimes, les enquêteurs comprennent vite qu’ils courent après un seul homme. Son mode opératoire est toujours le même : une attaque éclair, de nuit. L’agresseur menace la victime avec un couteau et impose un viol. Parfois, il est calme, parfois il se montre très brutal et donne des coups. Certaines victimes rapportent un détail troublant : leur agresseur a un problème d’élocution.

Et un jour, l’ADN parle ! L’auteur de ces crimes ? Un certain Elvin Gomis. A moins qu’il ne s’agisse de… Yoan Gomis, son frère jumeau ? Les deux frères ont le même visage, partagent appartement, vêtements, voiture… Alors comment identifier l’auteur des faits, quand les analyses ADN de l'époque ne peuvent pas encore distinguer les jumeaux monozygotes ?

C’est un travail de flic « à l’ancienne » mais aussi l’investissement d’une avocate, Me Stéphanie Gazziello, qui a permis de résoudre l’énigme et de démontrer l’innocence de l’un des jumeaux. Le coupable a écopé de 12 ans de prison et 5 ans d’injonction de soin, en 2015, devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence. Il n’a donné aucune explication à ses victimes, qui ont vécu un procès difficile, face au « double » visage de leur agresseur, dans le box et sur le banc des témoins…