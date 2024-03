"Enquête Exclusive - Urgence climatique : quand la jeunesse se radicalise" dimanche 10 mars 2024 sur M6

Dimanche 10 mars 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Urgence climatique : quand la jeunesse se radicalise ».

Ils bloquent des autoroutes, aspergent de soupe des œuvres d’art ou crèvent les pneus des véhicules 4x4. Ces militants écologistes d’un nouveau genre sont prêts à tout pour faire entendre leur voix face à ce qu’ils appellent l’inaction climatique.

« Extinction rébellion », « Dernière rénovation » ou « Soulèvements de la Terre » : ces dernières années, les collectifs écologistes qui prônent la désobéissance civile se sont multipliés. Pour attirer l’attention des gouvernements, des médias et des citoyens, ils mettent désormais en place des actions spectaculaires. La plupart de ces jeunes activistes prônent la non-violence mais ils sont parfois rejoints dans leurs actions par des groupes d’ultra-gauche. Leurs manifestations peuvent alors dégénérer en sabotages ou en affrontements violents avec les forces de l’ordre.

Alors qui sont ces militants ? Et jusqu’où sont-ils prêts à aller ? Pendant plusieurs mois, les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont été à leurs côtés et dans les coulisses de leurs organisations.

Le collectif « Dernière rénovation » a exceptionnellement autorisé à filmer son quartier général. Les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont pu assister aux préparatifs de leur prochaine action secrète : le blocage du siège de Renaissance, le parti d’Emmanuel Macron. Parmi ces militants, Julie, 27 ans. La jeune femme a fait un choix de vie radical : elle a démissionné de son poste d’ingénieur dans un cabinet de conseil parisien pour se consacrer à l’action militante. Elle a troqué sa vie de bureau contre les blocages de route et les gardes à vue à répétition.

À 42 ans, Marion est agricultrice dans le Tarn et s’oppose à la construction de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Pour obtenir la fin des travaux, cette mère de deux enfants est prête à mettre sa vie en danger en faisant la grève de la faim. Mais pour cette même cause, d’autres activistes vont détruire le matériel d’une entreprise de travaux publics. Les méthodes radicales de ces nouveaux collectifs écologistes divisent l’opinion publique. Le gouvernement a même décidé de renforcer la lutte contre ces mouvements qui prônent la désobéissance civile.

En exclusivité, les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont pu filmer la cellule du ministère de l’intérieur qui tente, coûte que coûte, d’empêcher la création de nouvelles ZAD, les « zones à défendre ». Les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont aussi découvert que certains écologistes sont sous haute surveillance. Dans les Deux-Sèvres, le militant anti-bassines Julien Le Guet a découvert devant chez lui un système de caméra automatique ultra sophistiqué installé par la police. Lanceurs d’alerte pour les uns, militants radicaux pour les autres…

Pendant plusieurs mois, les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont suivi le quotidien de ces hommes et femmes prêts à tout pour alerter sur le réchauffement climatique.