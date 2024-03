"Dimanche en politique" : les invités de Francis Letellier le 10 mars 2024 sur France 3

Dimanche 10 mars 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit désormais deux invités.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader, propose dès 11:40 une nouvelle séquence autour d’un entretien avec un invité politique, qui permet de développer des thématiques de société ou liées aux enjeux des élections européennes de juin 2024.

Au sommaire cette semaine :

Au nom des femmes et au nom du peuple français, la semaine a commencé sur un vote, des applaudissements et parfois des larmes d’émotion, l’interruption volontaire de grossesse est entrée dans la Constitution. Pour l’histoire, c’est Yaël Braun-Pivet qui a incarné ce moment, même si Emmanuel Macron n’a pas voulu être en reste et a présidé la cérémonie de scellement du sceau.

À quelques jours d’un vote à l’Assemblée nationale sur l’engagement en Ukraine, le président français persiste et signe en exhortant les alliés de Kiev à ne pas faiblir. Enfin, la campagne des européennes bat son plein avec l’entrée en meeting de la candidate macroniste Valérie Hayer entourée de tous ses soutiens.

11:40 L'entretien

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, député du Nord.

À trois mois du scrutin européen, le Rassemblement National et la macronie voudrait bien installer un duel au sommet. De part et d’autre, tout est fait pour s’affronter à base d’arguments sur fond de guerre ou d’ingérence russe pour les proches d’Emmanuel Macron. Le président qui a demandé à ses fidèles d’être plus offensifs face au RN, tandis que Jordan Bardella voudrait faire de ce scrutin l’élection de mi-mandat marquant, selon lui, l’échec de la politique actuelle.

11:55 L'invité de Dimanche en Politique

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, députée Renaissance des Yvelines.

C’est la première femme élue au perchoir et elle veut montrer qu’elle est toujours à l’initiative. Après la marche contre l’antisémitisme initiée en octobre 2023 avec Gérard Larcher, la voilà seule puissance invitante d’un sommet mondial des présidentes d’assemblées.

Élue sous les couleurs d’Emmanuel Macron en 2017, Yaël Braun-Pivet semble avoir choisi la bonne route pour cheminer là où de nombreux ministres sont passés depuis à la trappe. Quelle stratégie se cache derrière ce parcours ? Jusqu'où peut aller la liberté de penser lorsqu'on fait partie de la majorité présidentielle et qu'il reste trois ans pour faire émerger un héritier au macronisme… ou une héritière ?

La Carte Blanche

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.