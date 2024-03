"Enquête d'action" avec les équipes de Police Secours à Plaisir (78) vendredi 15 mars 2024 sur W9

Vendredi 15 mars 2024 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Police Secours de Plaisir : une unité à toute épreuve ».

Plaisir, dans les Yvelines. Une ville de 30 000 habitants qui n’échappe pas à la montée de la délinquance.

Une cité HLM donne particulièrement du fil à retordre aux 40 agents de la brigade de Police Secours car elle est le théâtre d’un important trafic de cannabis. Pas d’autre choix pour les agents que de patrouiller quotidiennement entre les barres d’immeubles à la recherche de dealers ou de marchandises stockées dans les bâtiments. C’est d’ailleurs dans une cage d’escalier qu’Anthony va faire la découverte de plus 13 000 € de cannabis dans un placard abritant les compteurs électriques.

La ville se situe à proximité du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy, autre point chaud du secteur. Dans la forêt jouxtant la prison, un véritable jeu du chat et de la souris se déroulera entre l’équipe de Yassine et deux « jeteurs », ces délinquants employés pour lancer des colis dans la prison, à destination des détenus. Ces livreurs clandestins, souvent mineurs, sont rémunérés plus de 100 € par colis envoyé. Ce jour-là, ce sont une dizaine de téléphones et 400 € de résine qui seront saisis.

Si les appels au 17 traduisent souvent une détresse sociale, certaines situations prêtent plus à sourire : à l’image de cet homme appelant à l’aide, à la suite d’un différend sur la vente d’une machine à laver. Sur place, les policiers se rendront compte que le différend porte sur un tout autre genre de commerce : l’homme n’est pas satisfait du service rendu par une escort-girl.