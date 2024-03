"Echappées Belles - La Réunion, l'île des sens" samedi 16 mars 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 16 mars 2024 à 21:00 sur France 5, Sophie Jovillard proposera de voir ou de revoir le numéro spécial du magazine “Echappées belles” à la Réunion dans lequel elle accueillera la journaliste Sophie Massieu, non voyante, et sa chienne guide Heelou.

L’île offre à ses visiteurs une explosion de saveurs, de parfums et de couleurs. Une variété d’ambiances qui promet des rencontres exceptionnelles. Accueillies par des Réunionnais généreux, nos deux complices, échangent sur leur manière de percevoir le voyage et la découverte. Elles sentent, touchent, goûtent et écoutent la Réunion pour vous transmettre leurs sensations. A travers leur parcours, vous découvrirez une Réunion dont l’identité est riche de multiplicité, mais aussi une nature qui tantôt semble d’une force exceptionnelle, tantôt semble extrêmement fragile. Faite de cratères, de cirques, de lagons – et entourée d’une mer pleine d’animaux exceptionnels : l’île intense promet des sensations fortes !

Comment les Réunionnais perçoivent la force de la nature environnante qui les fait vibrer ?

Comment Sophie Massieu perçoit-elle l’environnement exceptionnel de La Réunion ? Quelle est sa quête quand elle voyage ? Comment va-t-elle aborder celle qu’on surnomme "L’île des sens" ?

Sophie Jovillard et Sophie Massieu vous invitent dans un voyage synonyme de partage et d’émerveillement, une expérience forte en émotion !

Sophie Jovillard et Sophie Massieu marchent dans Saint Paul. Aujourd’hui c’est jour de marché. Alors qu’elles apprennent à se connaître, elles se rendent auprès des différents producteurs pour sentir et goûter leurs produits. Plus tard, les deux Sophie vont se diriger vers le temple Mourouga et Krishna. Pour les accueillir Sonita, qui est comme de nombreux réunionnais est à la fois hindoue et chrétienne.

Les reportages diffusés :

La Réunion... intensément.

Le jardin aux bestioles.

Les gardiens de la nature.

Le lagon.

Le volcan de la Fournaise.

En seconde partie de soirée, France 5 rediffusera "Echappées belles - Australie : sur la route de l'océan".