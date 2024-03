"Enquêtes criminelles - Les inconnus du lac" sur W9 mercredi 20 mars 2024

Mercredi 20 mars 2024 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Les inconnus du lac ».

Montreux, sur les rives du lac Léman. Le 24 mars 2022, au petit matin, un ballet d’ambulances et de véhicules de police toutes sirènes hurlantes sort brutalement le centre-ville de sa quiétude habituelle. Quelques minutes plus tôt, cinq membres d’une même famille française sont tombés du 7ème étage d’un immeuble cossu. Éric David, 40 ans, son épouse de 41 ans et leur fille âgée de 8 ans meurent, ainsi que la sœur jumelle de la mère de famille. Seul l’aîné, âgé de 15 ans, a miraculeusement survécu à la chute.

Que s’est-il passé dans le lumineux cinq pièces, offrant une vue imprenable sur le lac ? S’agit-il vraiment d’un accident ? Le balcon est intact… Auraient-ils été poussés ? Pourtant, personne n’est rentré dans l’appartement avant le drame. Pour les policiers, c’est un mystère.

C’est en interrogeant les voisins qu’une autre hypothèse apparaît, et elle fait froid dans le dos : un « suicide collectif ». Le couple, très discret depuis qu’il s’était installé en Suisse, vivait comme coupé du reste du monde. Surtout Éric : ingénieur sorti de Polytechnique, introverti et effacé, il est perçu comme un homme « bizarre ». Le père de famille, étant le dernier à tomber, se serait lancé lui-même dans le vide après, à la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, avoir « sacrifié » toute sa famille en la jetant du balcon ?

Mais il y a dans cette famille un profil bien plus troublant : Nasrine, l’épouse d’Éric. Depuis 7 ans, cette chirurgienne-dentiste n’avait plus le droit de pratiquer et s’était reconvertie dans les romans apocalyptiques. Curieuse coïncidence : la famille stockait dans son appartement d’importantes quantités de nourriture, médicaments et produits d’hygiène, du sol au plafond… Comme pour se préparer au pire. Mais pourquoi la mère de famille aurait-elle brusquement décidé d’en finir précisément ce jour de mars 2022 ? Et comment aurait-elle convaincu le reste de la famille de se jeter volontairement dans le vide ?

"Enquêtes criminelles" reviendra ensuite sur la disparition en novembre 2017 de Samantha, une jeune femme de 19 ans originaire de la banlieue de Genève (Suisse). Le soir de sa disparition, elle a pris le train pour Cheyres, sur les bords du lac de Neuchâtel, à 100 kilomètres de chez elle. Elle avait rendez-vous avec Richard, un copain d’enfance. Le jeune homme de 21 ans confirme la rencontre. Il est donc le dernier à avoir vu son amie vivante mais il jure qu’il l’a bien raccompagnée à la gare pour qu’elle puisse prendre le dernier train. Alors, si, comme l’estiment les enquêteurs, Richard « n’a pas le profil », que cachait Samantha ? Et où est-elle ? Il y a dans son entourage quelqu’un qui connaît la réponse…