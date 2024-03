"Enquête d'action" avec les policiers de la BAC sur les Champs-Élysées, vendredi 22 mars 2024 sur W9

Vendredi 22 mars 2024 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Champs-Élysées : policiers sous tension sur la plus belle avenue du monde ».

Immersion exceptionnelle sur la « plus belle avenue du monde » : les Champs-Élysées à Paris.

C’est un des quartiers les plus visités de la capitale : 2 à 3 millions de piétons l’empruntent chaque mois, et tout autant de voitures. Avec ses boutiques de luxe, ses restaurants réputés et ses palaces, il accueille un flux incessant de Parisiens et touristes. Une aubaine pour les délinquants.

Les policiers de la Brigade Anticriminalité (BAC) du 8e arrondissement sont sur le terrain 24 heures sur 24. Ils traquent le moindre comportement suspect. Notamment celui des voleurs à l’arrachée et des cambrioleurs de commerces.

Sur les Champs-Élysées se trouvent des boîtes de nuit et des clubs de jeux très prisés des fêtards. Le trafic de drogue y est fréquent. Une autre menace inquiète les policiers en opération : deux hommes stationnés devant un établissement de nuit seraient armés. Un signalement pris très au sérieux : les assassinats et règlements de compte liés au grand banditisme sont réguliers dans le quartier.

Un peu plus loin sur l’avenue, des loueurs de voiture de luxe proposent pour plusieurs centaines d’euros un tour du quartier à bord de bolides surpuissants. Seulement, il est interdit d’utiliser la voie publique à des fins commerciales. Vendeurs à la sauvette, services illégaux, spectacles de rue improvisés : les policiers de la Brigade Territoriale de Contact (BTC) ont pour mission de faire place nette.

Comment la sécurité d’un lieu accueillant autant de personnes peut-elle être assurée ? À quelques semaines du coup d’envoi des Jeux Olympiques, comment la police compte-t-elle sécuriser ce secteur qui accueillera plusieurs sites de compétitions ? Marie-Ange Casalta recevra Laurent Nuñez, préfet de police de Paris.