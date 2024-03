"Echappées Belles - Auvergne, l'hiver autrement" samedi 23 mars 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 23 mars 2024 à 21:05 sur France 5 dans "Echappées Belles", Sophie Jovillard vous propose un dépaysement total au cœur de la région des volcans.

Avec ses paysages à couper le souffle, sa biodiversité préservée et ses grands espaces, l’Auvergne est l’une des régions les plus appréciées des amoureux de la nature. Située en plein centre de la France, la région des volcans offre un dépaysement des plus total en permettant la pratique de nombreuses activités en plein air.

Parmi ses massifs et ses sommets réputés, le plus emblématique reste l’ensemble des 80 volcans que compose la chaîne des Puys, avec au centre le puy de Dôme, volcan classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Par ailleurs, la richesse de l’Auvergne réside également dans le patrimoine culturel de ses départements. Bien qu’elle soit très étendue, l’offre la plus riche se partage principalement entre ses départements emblématiques que sont le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire.

Enfin, l’Auvergne, en tant que région de moyenne montagne, s’est longtemps imposée comme une destination prisée par les amateurs d’activités hivernales. Plus accessibles que les hauts sommets des Alpes voisines, les monts auvergnats étaient le rendez-vous de ceux voulant allier sport d’hiver et activités familiales dans un cadre naturel plus intimiste.

Cependant, si, traditionnellement, l’hiver venu, la région se transformait en paradis blanc, aujourd’hui c’est un autre habit hivernal qu’elle revêt. En effet, conséquence du changement climatique, elle a vu ces dernières années une baisse du volume des chutes de neige sur son territoire. Une situation qui oblige les stations d’Auvergne à se réinventer.

Alors, face à une mutation des conditions climatiques, comment les stations de moyenne montagne peuvent-elles s’adapter ? C'est ce que nous allons découvrir en compagnie de Sophie Jovillard.

