"Faites entrer l'accusé - Jacqueline Sauvage, du crime à la grâce" dimanche 24 mars 2024 sur RMC Story

Dimanche 24 mars 2024 à 21:10, RMC Story diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" : « Jacqueline Sauvage, du crime à la grâce »

Un jour d'été de 2012, Norbert Marot était assis dans un fauteuil de jardin dans son domicile du Loiret lorsque son épouse, Jacqueline, lui a tiré dessus avec un fusil de chasse. Trois fois, de dos. Norbert Marot s'est écroulé sur le sol, mort.

C'est elle-même qui a appelé les gendarmes pour s'accuser immédiatement du meurtre. Elle a expliqué qu'elle avait craqué après des décennies de violences conjugales envers elle et ses enfants.Criminelle, Jacqueline Sauvage ? Elle ne le nie pas. Mais a-t-elle agi en état de légitime défense ? Aurait-elle pu s'y prendre autrement pour se libérer du joug que son mari exerçait sur elle et sa famille ?

La peine de dix ans à laquelle la Justice l'a condamnée était-elle juste ? Rarement un verdict n'a suscité une telle mobilisation en France. L'affaire a donné lieu à plusieurs livres et même à un téléfilm avec Muriel Robin.

Des pétitions et des manifestations ont réuni des centaines de milliers de personnes. Les médias se sont fait l'écho de la polémique, jusqu'à ce que le président de la République se saisisse du dossier et accorde sa grâce.Fallait-il condamner cette femme ? Fallait-il la gracier ? Était-elle le bon emblème pour défendre la cause des femmes battues ?

Les enquêteurs, sa défense, son comité de soutien, le magistrat qui l'a condamnée, et François Hollande… tous les protagonistes du dossier ont accepté de revenir sur l'affaire pour "Faites entrer l'accusé".