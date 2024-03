"C médiatique" dimanche 24 mars 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 24 mars 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 24 mars 2024 :

Marseille : les confidences d'un ancien flic de la Bac Nord.



Sébastien Soulé, co-auteur de « Flic à la BAC Nord » viendra présenter son livre et parler de l'actualité de Marseille.

Rodolphe Saadé : le nouveau magnat des médias ?

C'est LE fait média de la semaine ! BFM et RMC changent de propriétaire. Mais où s’arrêtera l'ambition de Rodolphe Saadé dans les médias ?

Marie-Virginie Klein, Présidente de Iconic Conseil.

Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil.

Je suis la femme du plateau



Marie Portolano, journaliste et porte voix des femmes qui vivent le sexisme au quotidien, pour son livre « Je suis la femme du plateau » chez Stock.