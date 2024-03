"Enquête Exclusive" dimanche 24 mars sur M6 : Enfants à la rue, enquête sur l'hiver de la honte

Dimanche 24 mars 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Enfants à la rue : enquête sur l'hiver de la honte ».

C’est une situation sans précédent. Jamais autant d’enfants n'ont dormi dans la rue ! Toutes les nuits en France, ils sont près de trois mille dont sept cents ont moins de trois ans. Ils sont à la rue avec leurs parents. Et pourtant, ils vont à l’école coûte que coûte. Comment en est-on arrivé là ?

Le contexte économique a fait basculer de nombreuses familles qui étaient déjà sur le fil. Une nouvelle population qui prend de cours tout le système. Chaque jour, en Île-de-France, le 115 dispose seulement de six places d’hébergement d’urgence pour des centaines de demandes. Les critères sont de plus en plus durs : il faut désormais être à la rue avec un enfant de moins de trois mois pour espérer être mis à l’abri.

Au pied d’un grand magasin, au cœur de Paris, Assan et sa famille n’ont pas cette chance. Ils dorment sous une tente et il réchauffe sa fille grâce à un sèche-cheveux.

À Lyon, Assia se réfugie tous les matins dans les couloirs du métro avec son bébé de neuf mois pour survivre au froid glacial. Pourquoi la France n’est-elle pas capable de répondre à ces urgences ? Les équipe du magazine ont enquêté sur ces situations qui se multiplient. Système saturé, fonctionnement ubuesque, manquements de l’État, les jounalistes du magazine ont découvert des familles ballotées de gymnase en gymnase et des foyers d’accueil qui fonctionnent comme des prisons.

À l’approche des Jeux Olympiques, des hôtels sociaux ferment pour laisser la place aux touristes. Et pour éloigner la misère loin de Paris, un nouveau dispositif a été imaginé par le Ministère de l’intérieur : les « SAS régionaux ». Pour la première fois, "Enquête Exclusive" a filmé une opération jusqu’à présent tenue secrète. Avant l’aube, des cars emmènent loin de la capitale des dizaines de familles chaque mois. On leur promet trois semaines de mise à l’abri en province, mais que se passe-t-il ensuite ?

Plusieurs municipalités attaquent l’État, l’accusant de faillir à ses obligations en matière d’hébergement d’urgence. Pour mettre à l’abri des familles, associations et citoyens prennent le relais.

À Lyon, Raphaël, professeur des écoles, n’en pouvait plus de constater que plusieurs de ses élèves dormaient dehors. Alors avec Juliette et d’autres parents d’élèves, il a pris de force un préfabriqué inoccupé pour loger ces familles. Ils se battent maintenant pour trouver des solutions pérennes.

À Paris, l’association Utopia cherche des bénévoles pour héberger des familles le temps d’une nuit. Le défi est immense car il faudrait des milliers de places tous les soirs.