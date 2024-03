"Sept à Huit" dimanche 24 mars 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 24 mars 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

"Sept à Huit Life" privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne.

Les reportages diffusés dimanche 24 mars 2024 :

Document exceptionnel dans des quartiers gangrénés par la drogue.



Ils défient la loi des dealers partout en France : un document Sept à Huit exceptionnel à Villeurbanne, Marseille, Toulouse, Cahors ou Besançon, des quartiers gangrénés par la drogue. Pourquoi policiers et magistrats échouent a éradiquer ces trafics depuis des années ? Comment les habitants tentent de reconquérir leurs quartiers ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l'événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants.

Les reportages n'ont pas été communiqués pour le moment par TF1...

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Vahina Giocante.

Elle raconte à Audrey Crespo-Mara son père incestueux et une très mauvaise rencontre dans le monde du cinéma.