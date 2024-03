"Vintage Mecanic" : restauration d'une BMW M3 E30 cabriolet sur RMC Découverte lundi 25 mars 2024 - Vidéo

Lundi 25 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de "Vintage Mecanic", présenté par François Allain, consacré à la restauration d'une Aston Martin DB6 Vantage.

Pionnière incontestée dans le monde de la télévision automobile en France, l'émission "Vintage Mecanic" continue d'émerveiller les téléspectateurs avec son mélange unique d'expertise mécanique, de passion pour les voitures classiques et d'exploration des trésors automobiles cachés.

BMW M3 E30 cabriolet

François se lance un défi ultime : 10 jours pour réparer la légendaire BMW M3 E30 cabriolet et la revendre lors d'une manifestation de youngtimers.

10 jours est un défi de taille surtout au regard des travaux à faire : le compartiment moteur nécessite une révision complète et un nettoyage en profondeur, les mythiques jantes BBS RS doivent être remplacées et la capote électrique ne fonctionne plus.

François sera-t-il capable de relever ce défi chronométré ?