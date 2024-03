"La grande librairie" mercredi 27 mars 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 27 mars 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Au sommaire de "La grande librairie" mercredi 27 mars 2024 :

Manu Larcenet pour son livre « La route » (Dargaud)

L’auteur adapte en BD le roman « La route » de Cormac McCarthy publié en France en 2008. Ce récit post-apocalyptique est la quête d’un monde perdu à jamais par un père et son fils qui font face à la violence et à la barbarie. Manu Larcenet s’approprie l’univers sombre et fascinant de l’écrivain, et signe un album saisissant.

François Sureau pour son livre « S'en aller » (Gallimard)

François Sureau convoque ici des écrivains qui, comme lui, ont été habités par le désir de s’en aller. En racontant leurs voyages, l’auteur revoit certains moments de sa vie : la Hongrie au moment de la chute du Mur, l’Inde et l’Himalaya, la guerre en Yougoslavie… Et nous offre une méditation sur la beauté de l’aventure.

Pascal Picq pour son livre « La Marche » (Autrement)

Dans cet essai, le paléoanthropologue s’est penché sur les bienfaits de la marche et nous explique en quoi elle est indispensable à notre survie. Il nous rappelle aussi que, lié à la pensée et à l’imagination, l’exercice physique de la marche est souvent à l’origine même de l’œuvre des plus grands philosophes, de Socrate à Emmanuel Kant et à Michel Serres. Je marche donc je pense !

Marie de Hennezel pour son livre « L’éclaireuse » (Actes Sud)

La psychanalyste et essayiste est une de pionnière dans la réflexion sur l'art du "bien vieillir" et celui, tabou, du "bien mourir". Son parcours personnel, encore largement méconnu, ses choix de vie et ses expériences puisées aux sources les plus inattendues expliquent pourquoi cette femme libre est l'une des très rares personnes, capable de nous éclairer aujourd'hui de manière concrète, positive et profondément humaine sur ces questions.

Augustin Trapenard est allé à la rencontre de Pierre Bergounioux à l’occasion de la sortie en poche de son livre « Le matin des origines » aux éditions Verdier.