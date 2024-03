"Enquêtes criminelles - Marie-Hélène Audoye, la disparue de la Côte d’Azur" sur W9 mercredi 27 mars 2024

Mercredi 27 mars 2024 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Marie-Hélène Audoye : la disparue de la Côte d’Azur ».

En 1991, au lendemain du Festival de Cannes, Marie-Hélène Audoye disparaît sur la Côte d’Azur. La jeune femme belle et élégante, au physique d’actrice américaine, est ce jour-là en tournée professionnelle : représentante en pharmacie, elle se rend le matin à Monaco avant d’emprunter la route des Alpes, en direction de Gap. Jamais sa Renault Supercinq blanche n’est arrivée à destination. Plus curieux, malgré des recherches minutieuses sur les routes et dans les cours d’eaux de la région, la voiture ainsi que Marie-Hélène elle-même demeurent introuvables…

Mais Annie Audoye, la mère de la disparue, n’a jamais perdu espoir de savoir un jour ce qu’il s’est passé. Elle remue ciel et terre pour que les nombreuses pistes douteuses soient enfin pleinement explorées. Le petit ami, séducteur, volage et manipulateur ; la maîtresse de ce dernier, qui avait menacé sa rivale, une femme aux fréquentations sulfureuses… Ou bien, comme certains témoignages le laissent penser, Marie-Hélène Audoye aurait-elle été enlevée par un réseau de prostitution ?

33 ans après, l’affaire est désormais entre les mains du pôle judiciaire national dédié aux affaires non résolues, créé en 2022 à Nanterre. L’enquête se concentre sur la découverte d’un crâne à Vence, non loin du lieu où Marie-Hélène Audoye semble s’être volatilisée. Des analyses sont en cours pour confirmer qu’il s’agit de celui de la disparue. Et si cette fois, l’ADN parlait ? Et si, enfin, les enquêteurs arrivaient à débusquer le coupable ?

Puis "Enquêtes criminelles" s’intéressera à la mort de Sandra Bignet, un dossier qui a connu son épilogue judiciaire il y a quelques semaines, au début du mois de février dernier. Il est encore tôt ce 9 mai 2019 lorsque l’étudiante de 23 ans quitte son domicile de Créteil (Val-de-Marne). En stage dans une entreprise vendant des glaces, la jeune femme va mystérieusement disparaître alors qu’elle est en pleine tournée des supermarchés de la région pour y placer ses produits. Sa mère et sa sœur, folles d’inquiétude, décident de se lancer à sa recherche. Elles se rendent donc aux différentes adresses que Sandra a visitées juste avant de s’évanouir dans la nature. Et elles vont, sans le savoir, se retrouver face à son meurtrier présumé !