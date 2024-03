"Envoyé Spécial" jeudi 28 mars 2024 sur France 2 : sommaire du magazine

Jeudi 28 mars 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

Au sommaire du magazine "Envoyé Spécial" jeudi 28 mars 2024 :

Pompes à chaleur : pompes à fric ?

Plus écologiques et plus économiques, les pompes à chaleur séduisent les Français. Promues par les pouvoirs publics et financées en partie par les aides de l’État, plus de 300 000 ont été vendues l’an dernier.

Malheureusement, les installateurs ne sont pas tous honnêtes. Des escrocs se cachent jusque parmi les professionnels qui détiennent le label mis en place par l’État, pourtant censé garantir la qualité des travaux et la fiabilité des entreprises. Qui sont ces escrocs ? Quel est leur mode opératoire ? Comment s’en prémunir ? Et surtout, pourquoi les contrôles sont-ils à ce point défaillants ?

Un reportage de Mathieu Barrère, Clément Voyer, Frédéric Capron et Vincent Fajeau.

JO : qualifié ou recalé ?

Le paratireur Damien Letulle, les pongistes Alexis et Félix Lebrun, le marathonien Duncan Perrillat et la grimpeuse Oriane Bertone sont unis par le même rêve... Ils veulent participer à leurs premiers Jeux Olympiques et Paralympiques… Feront-ils partie de la sélection ? Leurs routes vers Paris 2024 sont, en tout cas, loin de se ressembler.

Félix et Alexis Lebrun, numéro 1 et 2 du tennis de table français, sont les héritiers d’une famille de pongistes professionnels. Aujourd'hui, ils font partie des rares à pouvoir battre les Chinois. A 17 et 20 ans, les deux frères passent ensemble la majorité de leur temps à l’étranger pour des tournois. En France, ils sont les nouveaux ambassadeurs d’un sport encore sous-estimé, alors qu’en Asie, ils sont déjà des stars.

L’ancien champion de France de tir à l’arc Damien Letulle doit passer des Jeux Olympiques aux Jeux Paralympiques. Un accident à l’INSEP l’a rendu tétraplégique à l’âge de 24 ans, mettant un coup d’arrêt brutal à sa carrière. 20 ans plus tard, c’est à l’annonce de Paris 2024 qu’il se décide à reprendre son arc en compétition : il veut en être !

La jeune prodige réunionnaise Oriane Bertone est une des meilleures chances françaises de médaille aux JO. En août, elle avait échoué à se qualifier lors des championnats du Monde d’escalade… une autre compétition lui donne une nouvelle occasion de se qualifier. Va-t-elle y arriver ?

Le marathonien Duncan Perrillat s’est blessé en s’entrainant trop intensivement… sans équipe pour l'accompagner, il lutte pour avoir les moyens de s'entraîner et rester dans la course.

Un reportage de Marianne Getti pour Francetv Presse.

Rwanda : le miracle de la réconciliation

Mbyo est un village singulier : ici ne vivent que des victimes du génocide aux côtés des assassins directs de leur propre famille. Un pari fou lancé au Rwanda, au lendemain du génocide qui a fait un million de morts en 3 mois. Et c'est une réussite ! Elle illustre la volonté farouche de ce pays de tourner la page. Laurence, par exemple, travaille tous les jours avec son voisin d'en face qui est pourtant l'assassin de sa soeur. Solange est mariée avec Vedaste, le fils du meurtrier d'une partie de sa famille. Chaque jour, le quotidien et la force du pardon effacent les haines du passé et participent à la reconstruction du pays.

Un reportage de Marine Courtade pour Grand Angle Productions.