Inédit de "Maison à vendre" sur M6 samedi 13 avril 2024 avec Stéphane Plaza

Samedi 13 avril 2024 à 21:10, M6 diffusera un nouvel inédit de "Maison à vendre" avec Stéphane Plaza à Saint-Michel-sur-Orge et Saint-Gratien.

Dans "Maison à vendre", Stéphane Plaza et son équipe aident des particuliers à mettre en valeur leur bien immobilier qu'ils ont du mal à vendre. Grâce à des améliorations peu coûteuses et les conseils d'un professionnel de l'immobilier, ils mettent toutes les chances de leur côté pour vendre leur maison.

Ce numéro inédit de "Maison à vendre" va venir en aide à deux familles.

Colette et Christian • Saint-Michel-sur-Orge (91)



Colette et Christian ne rêvent que d’une chose : partir vivre sur leur île natale, la Martinique, où ils ont acheté une maison il y a 4 ans. Pour cela, ils doivent vendre leur maison de Saint-Michel-sur-Orge qui a vu grandir leurs deux enfants car, depuis qu’ils sont à la retraite, le couple peine financièrement à assumer deux maisons.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour accélérer la vente et Sophie Ferjani va apporter de la modernité au bien.

Christelle et Didier • Saint-Gratien (95)



À Saint-Gratien dans le Val-d’Oise, Christelle et Didier sont séparés depuis 2 ans mais vivent toujours sous le même toit avec leur fille Chloé. Pour se permettre d’investir chacun dans un nouveau bien, ils doivent impérativement vendre l’appartement.

Stéphane Plaza va les aider à vendre au plus vite et Aurélie Hémar va repenser tous les espaces et la décoration de ce T3.