"C dans l'air" lundi 1er avril 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce lundi 1er avril 2024

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité.

Ce lundi 1er avril 2024, Caroline Roux reçoit : Anne Nivat, grand reporter au Point.

À travers son livre, Anne Nivat raconte ses différents séjours en Ukraine et en Russie, à la rencontre de femmes et d’hommes de tout âge et de toutes conditions. Un livre pour comprendre l’autre, Ukrainien comme Russe, civil comme militaire. Anne Nivat démontre, grâce à ses témoignages, que les avis sur cette guerre, sur le régime de Vladimir Poutine et même sur les réactions de l’Europe divergent. Parmi ses récits, il y a la colère de Serheï, tout comme celle d’Oleg, qui se concentre sur les Occidentaux. Ils leur reprochent d’avoir encore peur de Poutine. “Nous, on fait la guerre, pendant que vous, vous en êtes encore à faire de la politique !”.

L’état-major russe a annoncé vendredi qu’il allait lancer lundi une campagne de conscription. Celle-ci concernera des dizaines de milliers de jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans. L’armée a assuré que ces nouvelles recrues ne seront pas envoyées sur le front ukrainien.

Anne Nivat reviendra sur ses différents séjours en Ukraine et en Russie.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :

Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint au Parisien, chef du service police-justice

Marilyne Baranes, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, experte judiciaire.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Grégory Leclerc, grand reporter à Nice-Matin / Var-Matin.

Le thème de l'émission : Mort d'Émile



C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'affaire du petit d'Émile. Samedi dernier, une randonneuse a découvert des ossements à moins de deux kilomètres du hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Elle s'est rendue à la gendarmerie pour déposer le crâne trouvé. Des dents ont aussi été retrouvées sur ce lieu qui avait pourtant été fouillé. Des analyses ADN ont permis d'identifier formellement ces ossements comme appartenant à Émile, ce petit garçon de deux ans et demi disparu le 8 juillet dernier alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents.

Malgré un important dispositif de recherche et la mobilisation de 800 bénévoles pour des battues, Émile n'avait jamais été retrouvé. De nombreuses hypothèses avaient été lancées, plongeant le Haut-Vernet dans un climat de suspicion générale. La famille d'Émile, des catholiques très croyants, a elle aussi été soupçonnée. Dernièrement, c'est le grand-père qui a même été au centre de l'attention. L'homme est en effet cité, sous le statut de témoin assisté, dans une affaire de violences au sein d'une communauté religieuse dans les années 1990.

Comme celle d'Émile, plusieurs affaires d'enfants disparus restent non élucidées en France. En 1983, le petit Mathieu Haulbert, dix ans, s'est volatilisé sur la route Napoléon, à Peyroules (Alpes-de-Haute-Provence, là aussi). Son corps n'a jamais été retrouvé. Un suspect pourtant se dessine à l'époque : George Laugier, un homme du coin. Aucune preuve ne pourra toutefois l'inculper. Aujourd'hui, les parents de Mathieu ne lâchent pas prise, ni leurs enfants. Tous font en sorte que l'affaire ne soit pas classée.

Une autre affaire a été très médiatisée ces derniers mois : celle de Lina, quinze ans, disparue en septembre dans le Bas-Rhin, entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. L'enquête reste là aussi dans l'impasse, le corps n'a jamais été retrouvé et les pistes s'ouvrent et se ferment sans que rien n'éclaircisse le mystère. La semaine dernière, trois personnes avaient été placées en garde à vue mais aucune poursuite n'a été engagée contre elles.

Alors, quels sont les dernières hypothèses sur la disparition du petit Émile ? Que peuvent faire les familles qui sont au cœur de cold cases pour que leurs dossiers ne se referment pas ? Comment travaillent les enquêteurs sur une affaire comme celle de Lina ?

