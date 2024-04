Prenez soin de vous - Votre sommeil en forme olympique, mardi 23 avril 2024 sur France 5 avec Michel Cymes (vidéo)

Mardi 23 avril 2024 à 21:05 sur France 5, Michel Cymes vous proposera un nouveau numéro du magazine "Prenez-soin de vous !" qui sera consacré au sommeil.

L'objectif pour de ce numéro : lutter contre les troubles du sommeil. Hypertension, risque d’AVC, surpoids ou encore dépression… Le manque de sommeil augmente tous ces risques. Il faut donc agir vite !

Au programme, des exercices ludiques, des conseils scientifiques et un défi olympique digne des plus grands champions. Alors à vos marques, prêts, bougez !

Prenez soin de vous ! Votre sommeil en forme olympique

Comme 30 % des Français, Annick, Pascale et Valentin souffrent de troubles du sommeil et, à force de mal dormir, ils mettent leur santé en danger.

Annick, 70 ans, souffre d’une forte anxiété et chaque nuit elle se réveille à cause de ruminations qui tournent en boucle dans sa tête. Seule solution pour finir ses nuits : les somnifères qu’elle consomme depuis 20 ans. Un piège dont elle n’arrive plus à sortir.

Pascale, 55 ans, est infirmière, exclusivement la nuit. Après 12 ans de service, elle pensait s’être habituée à cette vie en décalé. Mais au fil des années, la fatigue a gagné du terrain, et le week-end, elle a beaucoup de mal à se resynchroniser.

Valentin, 31 ans, souffre d’insomnie d’endormissement. En journée, ce comédien hyperactif ne s’arrête jamais. Le soir, il a beaucoup de mal à faire retomber la pression et il peut passer deux heures dans son lit avant de trouver le sommeil.

Pour retrouver un sommeil de qualité, Annick, Pascale et Valentin vont suivre un programme sur mesure concocté par des experts. L'activité physique est l'une des clés pour un bon sommeil. Alors, ils vont aussi se remettre au sport avec l’aide d’un champion olympique, Jean Galfione, médaillé d’or du saut à la perche en 1996. Durant trois mois, ils vont s’entrainer pour relever un défi d’athlétisme comme des champions de la discipline. Une aventure médicale et scientifique pour vaincre les troubles du sommeil !