Que s'est-il vraiment passé ? Alain Delon : la guerre fratricide sur W9 mercredi 15 mai 2024

Mercredi 15 mai 2024 à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine "Que s'est-il vraiment passé" consacré à la guerre fratricide des enfants d'Alain Delon.

Se déchirer autour d’un héritage, est-ce une fatalité lorsque l’on est l’enfant d’une star française ? Tout porte à le croire, car après la guerre sans merci que se sont livrée les héritiers de Johnny Hallyday il n’y a pas si longtemps, c’est au tour des proches d’Alain Delon de s’entretuer à coups de plaintes et de déclarations assassines.

Depuis l’été dernier on se croirait dans « Dallas », la célèbre série américaine. Les épisodes s’enchaînent, plus inimaginables les uns que les autres, et la tension monte tandis qu’Alain Delon, âgé de 88 ans, serait chaque jour plus mal.

Tout a commencé par un premier tremblement de terre le 7 juillet 2023. En une du journal Le Parisien, « l’affaire Delon » éclate. Anouchka, Anthony et Alain-Fabien, ses enfants, accusent une dénommée Hiromi Rollin, présentée comme la « dame de compagnie » de leur père et âgée de 66 ans, d’avoir fait main basse sur son héritage. Ils la soupçonnent notamment d’abus de faiblesse, de harcèlement moral et de violence sur personne vulnérable, alors que celle-ci se revendique au contraire comme sa compagne dévouée depuis 33 ans. Les enfants parlent d’une seule voix, on célèbre alors l’union sacrée du « clan Delon ». Un clan enfin apaisé autour du vieil homme, ce qui n’a pas toujours été le cas.

Mais 6 mois plus tard, nouveau séisme. Une photo est dévoilée sur les réseaux sociaux : la famille Delon fête Noël avec le patriarche, sauf que cette fois Anouchka n’est pas là. Cette scène préfigure le scandale qui va éclater 10 jours plus tard.

En effet, le 4 janvier, alors que le procureur en charge du « dossier Hiromi Rollin » vient de classer l’affaire, Anthony accuse maintenant sa sœur, dans une interview accordée au magazine Paris Match, de manipulation.

Anouchka aurait volontairement caché l’état de santé déplorable de leur père, et ce pour préserver ses intérêts financiers dans l’héritage. Anouchka riposte en portant plainte, avec son père, contre Anthony.

Ensuite, les coups bas pleuvent. Alain-Fabien, le cadet de la fratrie, s’en mêle. Il s’allie avec Anthony contre sa grande sœur, qu’il piège en l’enregistrant à son insu lors d’une visite à son père dans la résidence secondaire de Douchy. L’enregistrement est publié sur les réseaux sociaux. On entend Anouchka s’énerver contre le vieillard impuissant.

Les vieux jours d’Alain Delon sont certainement très loin de la retraite paisible qu’il imaginait… Il vivrait très mal cette situation. Alors pourquoi ne pas le laisser en paix ? Certes, son héritage a de quoi alimenter les fantasmes les plus fous. Sa fortune, accumulée au cours de son incroyable carrière, pourrait se monter à 300 millions d’euros. Mais pour d’autres, ce pactole ne serait pas la seule cause des ennuis du monstre sacré du cinéma. Il ne récolterait en réalité que ce qu’il a semé tout au long de sa vie : une attitude toujours très dure avec ses proches, et des injustices fréquentes et incompréhensibles... En ce mois de janvier 2024, il en paierait tout simplement la facture.

Dans ce documentaire, vous apprendrez tout sur la bataille qui oppose les enfants d’Alain Delon entre eux, d’où proviennent leurs rivalités. Vous découvrirez aussi le lourd passé d’Alain Delon qui pourrait expliquer comment le « clan » en est arrivé là. Enfin, vous comprendrez mieux pourquoi la mystérieuse « dame de compagnie » Hiromi Rollin aurait pu imaginer tirer son épingle du jeu au milieu de ce psychodrame familial.