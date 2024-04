Echappées Belles - Les Bouches du Rhône en action, samedi 27 avril 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 27 avril 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Ismaël Khelifa et Matthieu Witvoet vous emmènent dans les Bouches du Rhône.

Hot spot mondial de la biodiversité, les Bouches-du-Rhône constituent un territoire vulnérable. Plus de 17000 hectares d'espaces naturels protégés remarquables à la faune et la flore exceptionnels y côtoient des zones fortement urbanisées, comme Marseille, deuxième ville de France, obligeant à concilier pression humaine et préservation de cet écosystème exceptionnel.

Face à cet enjeu, le Département s’est engagé dans une véritable politique de préservation de ses parcs et domaines départementaux, entre Alpilles, Camargue et Calanques et multiplie les actions en faveur du développement durable. Comme la création en 2020 d'une COP Jeunesse, qui a permis l’élaboration d’un plan « Accords de Provence » pour la préservation de la biodiversité des Bouches-du-Rhône, dans le cadre du Congrès mondial de la Nature à Marseille.

Ce territoire fertile abrite aussi plus d'éco-citoyens qu'ailleurs, inspirés par la créativité ambiante et la beauté de paysages. Ismaël Khelifa et son acolyte Matthieu Witvoet, éco-aventurier, vont à leur rencontre.

Qui sont ces éco-citoyens, héros du quotidien et exemplaires, qui par leurs initiatives innovantes ou leurs combats se dépassent pour sauvegarder le territoire des Bouches-du-Rhône ?

Les reportages diffusés :

Les rois de la récup'

Le pari de l'éducation.

La renaissance de l'Étang de Berre.

L'environnement, nouvelle mission des pompiers.

Quand engagement rime avec solidarité.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées Belles - L'Italie des grands lacs".