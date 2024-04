L’Inde de Modi, la démocratie confisquée sur France 5 dimanche 28 avril 2024 (vidéo)

Dimanche 28 avril 2024 à 21:05 sur France 5 dans "Le monde en face", Mélanie Tavarant vous proposera de découvrir « L’Inde de Modi, la démocratie confisquée », un documentaire réalisé par Sébastien Daguerressar.

Narendra Modi, le Premier ministre indien, a lancé sa campagne pour un troisième mandat à la tête du pays le 22 janvier dernier en inaugurant le temple d’Ayodhya, le plus grand temple hindou jamais construit. Il marque la concrétisation de son projet politique axé sur un nationalisme triomphant. Ce jour-là, la vision des pères fondateurs, Gandhi et Nehru, celle d'un État laïque et pluriel a définitivement été enterrée.

Présentation du documentaire

Narendra Modi est un conquérant avec de grandes ambitions. Son pays, officiellement le plus peuplé et le plus jeune du monde, devrait, selon les projections, devenir la troisième puissance économique mondiale d'ici quelques années, derrière les États-Unis et la Chine. En deux décennies, les villes ont été transformées et l’image du pays a été complètement métamorphosée. L’Inde lance maintenant ses propres fusées sur la Lune et joue un rôle crucial dans la géopolitique mondiale, s’affirmant comme un contrepoids à l’influence chinoise.

À 73 ans, Narendra Modi est aujourd’hui l'un des chefs d’État les plus courtisés au monde. Il était l’invité d’honneur de la France lors des dernières célébrations du 14 Juillet. Pourtant, celui qui ne cesse de vanter la grandeur de son pays, « mère de toutes les démocraties », s’emploie à en saper les fondements. Les minorités musulmanes et chrétiennes sont persécutées au nom de l’hindouisme radical, et la liberté d’expression est menacée. Journalistes, artistes et militants sont aujourd’hui les cibles du pouvoir.

Ce documentaire expose le virage radical de l'Inde vers un régime autoritaire, ultra-nationaliste et religieux.

Note d'intention

Sébastien Daguerressar, qui a réalisé et produit de nombreux reportages et documentaires en Inde au cours des 15 dernières années, a été témoin de la transformation du pays. Son immense population a dépassé le milliard d'habitants, mais jusqu'en 2014, année de l'avènement au pouvoir du BJP, le parti nationaliste hindou, le pays maintenait un consensus social autour du pluralisme politique, s'érigeant en modèle de démocratie séculaire où les minorités religieuses et culturelles cohabitaient. Petit à petit, la haine s’est immiscée dans les moindres recoins, à la télévision, sur les réseaux sociaux, jusqu'aux émeutes anti-musulmanes de New Delhi en 2020. L’ultra-nationalisme de Narendra Modi a changé le visage du pays, pour le meilleur et pour le pire. Ce virage est au cœur de ce film. Un des témoins, ému, confie : « India is gone... », « L’Inde n’est plus... L’Inde n’est plus une démocratie. » Des journalistes, des artistes, des militants, de simples citoyens se battent aujourd'hui pour dénoncer ces dérives. Ils sont entrés en résistance. C’est aussi grâce à eux et pour eux que ce film existe.

Les invités du débat

Le documentaire sera suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant, avec :

Guillaume Delacroix, journaliste, ancien correspondant de presse en Inde, co-auteur de "Dans la tête de Modi" aux éditions Actes Sud

Mélissa Levaillant, chercheure senior au sein de l'European Council on Foreign Relations, spécialiste de l'Inde et des enjeux de sécurité en Indo-Pacifique.

Olivier Da Lage, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde et auteur de “L’inde, un géant fragile” éditions Eyrolles

Vaiju Naravané, journaliste, correspondante en Europe du site d'information indien indépendant The Wire.