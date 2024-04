Dimanche en politique : les invités de Francis Letellier le 28 avril 2024 sur France 3

Dimanche 28 avril 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit désormais deux invités.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader, propose dès 11:40 une nouvelle séquence autour d’un entretien avec un invité politique, qui permet de développer des thématiques de société ou liées aux enjeux des élections européennes de juin 2024.

Au sommaire cette semaine :

L’Europe, l’Europe, l’Europe… Le discours du président de la République, Emmanuel Macron depuis l’amphithéâtre de la Sorbonne, comme en écho à celui de 2017, a été perçu comme une entrée en campagne, critiqué par les oppositions et attendu par la majorité. Alors que la campagne de la candidate macroniste, Valérie Hayer, manque d’élan, Emmanuel Macron a tour à tour tracé une vision alarmiste d’une Europe qui "peut mourir", et souhaite qu’elle soit plus forte, plus puissante.

Les Français auront-ils pris la mesure de l’importance du scrutin du 9 juin ? Pour le Rassemblement national, ce serait une élection de mi-mandat. Jordan Bardella et Marine Le Pen espèrent capitaliser sur un bon score pour se projeter sur la présidentielle. Pour la gauche, l’aventure est vécue de manière très divisée. Chaque formation espérant placer ses forces au Parlement européen pour défendre sa vision de l’Europe. Ecologie, économie, immigration ou défense, tous les thèmes sont désormais largement sur la table.

11:40 L'entretien

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Marie Toussaint, eurodéputée sortante, tête de liste Les Ecologistes.

Alors même que les préoccupations climatiques sont au premier plan, les Ecologistes cherchent toujours à convaincre qu’ils sont véritablement porteurs des solutions.

11:55 L'invité de Dimanche en Politique

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Jordan Bardella, eurodéputé sortant, président et tête de liste du Rassemblement national.

L’immigration reste le totem mais le patron du RN tente aussi de crédibiliser le programme sur les questions budgétaires et économiques. La vision nationale du parti est-elle compatible avec la vision européenne ?

La Carte Blanche

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe EBRA Presse.