C dans l'air vendredi 26 avril 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce vendredi 26 avril 2024, Axel de Tarlé recevra : Antoine Flahault, épidémiologiste, professeur de santé publique, auteur de "Prévenez-moi !", publié aux éditions Robert Laffont.

Sa parole durant l'épidémie de Covid était bienvenue, scientifique et posée. Le professeur Antoine Flahault expose dans un essai original, écrit sous forme de roman, les bienfaits d'une politique de santé qui serait davantage fondée sur la prévention des maladies. Dans cet ouvrage, il passe en revue les principales stratégies en matière de santé, et livre quelques pistes. Pour l'épidémiologiste, l'enjeu n'est pas seulement de vivre plus longtemps mais de rester plus longtemps en bonne santé.

Bruno Jeudy, directeur délégué et éditorialiste de La Tribune Dimanche.

Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société de L’Express.

Marie-Estelle Pech, rédactrice en chef de Marianne, journaliste éducation et société.

Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité globale.

Un couvre-feu pour les mineurs ? Le ministre de l’Intérieur a apporté hier un soutien appuyé aux maires qui, comme à Béziers ou Nice, ont décidé d’un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Une mesure qu’il l’a lui-même mis en pratique entre 20 heures et 5 heures à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. "Il n’est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit, une heure, deux heures du matin. Ils doivent être chez eux, ils doivent dormir, ils doivent aller le lendemain à l’école", a expliqué Gérald Darmanin, jeudi soir, sur le plateau du journal de France 3 Occitanie.

"Je suis favorable au couvre-feu qui touche les mineurs. Les mineurs, ça doit être chez eux, chez leurs parents. Et les maires qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet, comme l’État, pour empêcher ces mineurs d’être dehors, notamment les moins de 13 ans […], je les soutiens. Je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront", a-t-il poursuivi.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte où la France a connu ces dernières semaines une succession de faits divers sinistres impliquant des auteurs ou des victimes très jeunes. Il y a eu le passage à tabac mortel infligé à Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe par des agresseurs présumés de 14 et 15 ans, celui de Shemseddine, 15 ans, à Viry-Châtillon, l’agression de Samara, 13 ans, devant son collège, à Montpellier, et le meurtre d’un jeune de 15 ans, tué d’un coup de couteau à Romans-sur-Isère. Un déferlement de violences qui a provoqué l’émoi et de nombreuses réactions dans le monde politique jusqu’au sommet de l’Etat.

A la demande du président de la République, le Premier ministre a lancé une grande concertation sur le sujet de la violence des mineurs sur le modèle du Grenelle des violences faites aux femmes, avec l’idée de présenter un projet de loi avant l’été. Parallèlement Gabriel Attal a prôné un "sursaut d’autorité" auprès d’une partie de la jeunesse et fait de nombreuses annonces : sanctions sur le dossier scolaire des élèves "fauteurs de troubles", aides aux parents et aux familles monoparentales, accueil dans les collèges de 8 h à 18 h pour éviter que les élèves ne trainent dans les rues ou encore internats pour éloigner les jeunes des "mauvaises fréquentations".

Dans la foulée, le chef du gouvernement était lundi au lycée du Parc impérial, à Nice, afin de visiter un internat d’expérimentation où des jeunes en difficulté sont accueillis pendant les vacances scolaires. Cela concerne des "élèves décrocheurs" et des "primo-délinquants" a expliqué le Premier ministre. Si cette expérimentation de 15 jours porte ses fruits, le dispositif pourrait être généralisé à l’avenir sur tout le territoire.

L’exécutif veut également mieux réguler les écrans et notamment les réseaux sociaux qui sont "un accélérateur de haine" et un "catalyseur de violence" selon le chef du gouvernement. Pour cela, le président Emmanuel Macron a demandé à une commission de se réunir pour faire des propositions en ce sens. Celle-ci rendra ses conclusions d’ici la fin du mois. Gabriel Attal a indiqué que l'exécutif "n'exclut aucune piste". Le Premier ministre s’est également dit prêt à ouvrir le débat sur des "atténuations à l'excuse de minorité", principe qui fait qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur.

Autant d’annonces qui ont fait vivement réagir et n’ont pas convaincu l’opposition, les associations, les professionnels de l’éducation mais aussi de la justice (avocats et magistrats).

Alors que prévoit le plan du gouvernement ? Quelles solutions pour lutter contre la violence des mineurs ? Comment sont-ils jugés aujourd’hui ? Pourquoi les écrans sont-ils pointés du doigt ? Comment mieux les réguler ?

