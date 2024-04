C médiatique dimanche 28 avril 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 28 avril 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 28 avril 2024 :

Retour sur une bataille médiatique et judiciaire qui a secoué la France : l'affaire Vincent Lambert

L'affrontement au sein de la famille a pesé dans le débat sur la fin de vie et fait bouger les lignes.

Invité : François Lambert, neveu de Vincent Lambert.

Kylian Mbappé devrait officialiser son transfert dans quelques semaines...

La star du foot s’exprime rarement dans les médias... Alors qui le conseille ? Quelle est sa strétagie de Com' ?

Gaspard Gantzer et Franck Louvier vous diront tout...



Paris Match fête cette semaine ses 75 ans !

C médiatique vous emmène dans les archives photos du journal : stars, grands reportages, faits divers, politique…

Invité : Patrick Mahé, ancien directeur général de Paris Match nous révélera tous les secrets de fabrication du journal.