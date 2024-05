Enquête d'action - Policiers et champions : des terrains d’intervention aux terrains de sport, vendredi 3 mai 2024 sur W9

Vendredi 3 mai 2024 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Policiers et champions : des terrains d’intervention aux terrains de sport ».

"Enquête d'action" vous propose de suivre le quotidien de Marie et Kevin, deux policiers qui, lorsqu’ils ne sont pas en mission, sont des sportifs de haut niveau.

À 32 ans, Marine est gardienne de la paix à Rouen mais sa vie se partage entre les terrains d’intervention et les rings où elle pratique le K-1, un dérivé du kick-boxing. Dans quelques jours, elle remettra son titre de championne d’Europe en jeu. Sa maîtrise de soi et son sang-froid sont des qualités aussi bien louées dans le sport que dans son métier. Elle en fera preuve lors d’une intervention délicate : un homme a appelé les policiers car il se dit victime des coups de sa compagne. Sur place, bien que la femme avoue avoir été à l’origine des coups, Marine prendra le temps de lever le voile sur l’origine de cette affaire de violence intrafamiliale bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Si le métier de Kevin lui demande d’avoir les pieds sur terre, c’est à plusieurs centaines de mètres d’altitude qu’il pratique sa discipline : il est champion d’Europe de parachutisme. Avec plus de 19 000 sauts à son actif, ce passionné, lui-même fils de parachutiste, enchaîne les performances avec rigueur et discipline. Tout comme dans son métier, la moindre erreur peut être fatale. Quand il n’est pas dans les airs, c’est avec ses collègues de la Brigade Anti-Criminalité qu’il patrouille dans les rues de Besançon. Une ville en apparence normale mais qui subit une explosion du trafic de drogue, avec des vendeurs beaucoup plus mobiles : certains n’hésitent plus à livrer les stupéfiants directement chez le client et à utiliser leur voiture comme boutique ambulante, à l’image de cette femme, au-dessus de tout soupçon, transportant cocaïne et héroïne dans son véhicule.