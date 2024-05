"Complément d'enquête" jeudi 2 mai 2024 sur France 2 : La guerre de l'info sur le climat

Jeudi 2 mai 2024 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête". Le document diffusé cette semaine : « La guerre de l'info sur le climat ».

Juillet 2022. La France suffoque et connaît l’été le plus chaud jamais enregistré. Au même moment, une vague de climatoscepticisme inonde les réseaux sociaux. Dans la ligne de mire de celles et ceux qui doutent, il y a les scientifiques qui tentent alors d’alerter l’opinion publique. Glaciologues, climatologues, experts du GIEC, certains subiront un tel déversement de haine et de menaces qu’ils prendront la décision de quitter ce qui s’appelait encore Twitter. Les équipes de Complément d'enquête ont voulu comprendre comment, et par qui, ces campagnes de harcèlement ont été organisées.

Dans ce nouveau numéro de « La Guerre de l’info », les équipes de Complément d'enquête ont emonté le fil du déni climatique. Au pied des glaciers des Alpes, qui reculent année après année, les équipes ont rencontré des Français qui ne voient dans ce phénomène que la main de la nature. Eux ne jurent que par d’autres « experts » que ceux du GIEC ! Des « climato-réalistes » qui sont invités sur les plateaux de télévision pour faire la promotion de leurs ouvrages dans lesquels ils détournent les résultats d’études scientifiques pour servir leur contre-discours sur le climat.

Aux Etats-Unis, où l’industrie fossile opère dans l’ombre pour troubler l’opinion, les équipes de Complément d'enquête sont allées à la rencontre de ceux qui considèrent le réchauffement climatique comme une « opportunité » de business. Les équipes de Complément d'enquête ont pu les suivre lors de la dernière COP à Dubaï où ils ont tout tenté pour influencer la prise de décisions politiques.

Une enquête de Zoé de Bussierre et Roberto Garçon pour France.tv presse.